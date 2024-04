Arboviroses: Mossoró apresenta alto risco de Infestação pelo Aedes Aegypti

Conforme os dados do primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) do ano 2024, o município registrou índice de 5,0% — sendo classificado como de alto risco. Segundo a equipe do CCZ, a incidência de chuvas na região neste período propicia o acúmulo de água parada e consequentemente maior probabilidade do surgimento de focos do mosquito. Isso evidencia um dos fatores que causaram elevação no índice. Entre as ações no sentido de prevenção e combate ao Aedes aegypti estão: palestras e ações educativas em universidades, escolas, inspeções, visitas a residências.