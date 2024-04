Ezequiel abona filiações de vices, vereadores e pré-candidatos do PSDB no Oeste do RN

“O nosso PSDB se agiganta não só na capital, na região Metropolitana, mas também no sertão do Alto, Médio e Oeste Potiguar. Recebendo centenas de novas filiações e vamos fazer um número muito bom de prefeitos e vices, além de aumentar a quantidade de vereadores”, afirmou Ezequiel Ferreira, que nos últimos dias se dedicou a fortalecer a sua legenda no Estado.

Cumprindo agenda em Mossoró, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira passou a sexta-feira (5), penúltimo dia do prazo de filiações, abonando fichas ao PSDB. Lideranças dos municípios que integram as regiões Médio, Alto e Oeste Potiguar conversaram com Ezequiel.

“O nosso PSDB se agiganta não só na capital, na região Metropolitana, mas também no sertão do Alto, Médio e Oeste Potiguar. Recebendo centenas de novas filiações e vamos fazer um número muito bom de prefeitos e vices, além de aumentar a quantidade de vereadores”, afirmou Ezequiel Ferreira, que nos últimos dias se dedicou a fortalecer a sua legenda no Estado.

De Grossos, a prefeita Cinthia Sonale terá o apoio do PSDB numa aliança com o União Brasil. Quem chega ao ninho tucano é o vice-prefeito Galeno Caetano e os vereadores João Carlos, Charlinho, Gustavo e Fabyellyson que vão concorrer à reeleição. Também os pré-candidatos Suely Matias e Guinan.

Do Do Alto Oeste Potiguar a filiação dos 9 vereadores do município de Major Sales: Antônio Lisboa, Rodrigo Manancial, Manoel Carlos, Fabiano Dias, Idago Júnior, Denir de Jânio, Betânia de Beta, Damiana e Maurilio Penha. PSDB e MDB juntos na reeleição da prefeita Maria Elce. Em Luís Gomes, o PSDB vai apoiar a reeleição do prefeito Tututa. A primeira-dama Claudia Alcântara acompanhou as conversas.

Do Médio Oeste, a presidente da Câmara Municipal de Patu, Lucélia Ribeira assinou a ficha do PSDB. Quem prestigiou o ato foi o presidente da Associação dos Municípios do Oeste Potiguar (AMOP) prefeito Rivelino Câmara, do MDB. Ezequiel também recebeu o vice-prefeito do município de Almino Afonso, Alvanilson Carlos que cumpre seu segundo mandato consecutivo e sempre foi tucano na região.

Ainda na agenda com lideranças do Oeste Potiguar, Ezequiel abonou fichas de filiações de pre-candidatos em Governador Dix-Sept Rosado. Chega ao PSDB mais vereadores como Thalis da Pedra e Edjunior que vão fortalecer a nominata tucana. Também assinaram a ficha Keké do Melão e Júnior de Titico.