Styvenson elogia projetos dos hospitais da oncologia e pediátrico de Mossoró

O projeto contratado pela Liga prevê a construção da sede própria da instituição com 180 leitos no terreno que antigamente funcionava o Hospital Duarte Filho, em frente à Praça dos Hospitais. Já o projeto da APAMIM, prevê a construção do hospital pediátrico ao lado da Maternidade Almeida Castro, com 80 leitos, também em frente à Praça dos Hospitais. O senador Styvenson Valentim disse que todo gestor deveria fazer o que ele está fazendo: ou seja, conhecendo, aprimorando os projetos antes de começar o investimento. Segundo ele, assim a obra, depois que começa, não tem interrupções. É concluída.

O senador Styvenson Valentim fez nesta sexta-feira, 5, em Mossoró, o que todo político, em especial quem ocupa cargo eletivo no Poder Legislativo, deveria fazer: conhecer o projeto, discutir, aprimorá-lo, torná-lo exequível e, após amadurecido, criar os meios para financiá-lo, o que pode ser via emendas parlamentares ou direto.

Styvenson Valentim conheceu em detalhes os projetos de construção da sede própria do Hospital da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer e também o Hospital Pediátrico, que está sendo projetado pela Associação de Proteção a Assistência à Maternidade e Infância de Mossoró – Apamim, para atender Mossoró e região.

O projeto da oncologia, apresentado pela consultora Luciana Maldonado, prevê a construção de um prédio para 180 leitos, com estrutura de apoio e estacionamento, no terreno que antigamente funcionou o Hospital Duarte Filho. Uma estrutura imponente, que se propõe a atender a população de todo o Oeste do Rio Grande do Norte, algo em torno de 900 mil habitantes.

A proposta é construir em blocos, com recursos destinados pelo mandato senador Styvenson Valentim. Deste valor, o senador já enviou R$ 8 milhões para o Fundo Municipal de Saúde e deve ser repassado integralmente a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Um investimento necessário, fundamental a vida, estimado em menos R$ 75 milhões de reais.





O projeto da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer foi apresentado pelo diretor Paulo Henrique Lima Monte, com assessoria da consultora que veio de São Paulo Luciana Maldonado. Já o projeto da APAMIM, foi apresentado pela diretora Larizza Queiroz, com sua assessoria de arquitetura, engenharia civil e também comunicação social.

O projeto do hospital infantil, orçado em R$ 15 milhões, prevê a construção de um prédio de 4 andares anexo no Hospital Maternidade Almeida Castro, que é da APAMIM. Além de custear a construção do prédio, estes recursos também serão utilizados para equipar os 80 leitos, sendo 60 de UTI e 20 clínicos, para atender Mossoró e região.

O senador Styvenson Valentim, ao conhecer os projetos do Hospital da Liga e Pediátrico, disse que o que ele fez é o que todo político, especialmente gestor, deveria fazer. Deveria conhecer bem o projeto tecnicamente, analisar cada parte com calma, para evitar que a obra paralise após começar. “Evita que ccorra, Cézar Alves, o que está acontecendo no Hospital Tarcísio Maia”, diz.

Styvenson disse que gostou muito dos projetos e também da parceria de gestão da Liga com a APAMIM. Para ele, são duas filantropias que realizam trabalhos distintos, porém ambos importantes a vida da população da região, e que não vai medir esforços para atender as demandas. Ainda esta semana, sua assessoria técnica, na área de engenharia, vai se debruçar nos projetos.