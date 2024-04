Provas do concurso da Educação da Prefeitura de Mossoró serão aplicadas neste domingo

As provas serão aplicadas em dois turnos: manhã e tarde. Para cargos de nível médio das 8h às 12h, e para os cargos de nível superior das 14h às 18h. O certame oferta 112 vagas imediatas e mais 560 para cadastro de reserva. Os candidatos podem consultar os locais de provas, bem como as demais informações relativas ao certame público e edital completo no site da empresa Idecan, organizadora do concurso

O candidato deve comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), e de documento de identidade original com foto.

As vagas do certame estão distribuídas para os cargos de professor da Educação Infantil e Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Ensino da Arte, Ensino Religioso e Educação Física). Também há oportunidades para supervisor escolar e nutricionista.

Pela primeira vez na história da Educação municipal, um concurso público também oferece vagas para professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), psicólogo educacional, assistente social e profissional de apoio à Educação Inclusiva. Os cargos foram criados por meio das Leis Complementares n.º 201 e n.º 202, ambas de 23 de novembro de 2023, a partir da Resolução do Conselho Municipal de Educação (CME) que regulamentou, em julho do ano passado, a Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Mossoró.

Além das provas objetivas e discursivas, as etapas do concurso também compreendem prova de títulos de caráter classificatório, para os cargos de nível superior; avaliação biopsicossocial aplicada aos candidatos inscritos na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) e procedimento de heteroidentificação para candidatos que se autodeclararem negros.