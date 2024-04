incidente inusitado chamou a atenção nas provas para professor em Mossoró

Irritado ao ser impedido de entrar em sala com o celular ligado, o candidatoAntônio Cristiano Filgueira bateu violentamente e repetidamente o seu aparelho celular contra a parede. Depois do surto de raiva, passou pelos procedimentos de segurança e fez a prova normalmente. Mas ao final, acusou a coordenadora de fiscalização de ser a responsável por quebrar o seu telefone móvel, chamou a polícia e prestou queixa contra a profissional. Ele vai responder por denunciação caluniosa.

Durante a aplicação das provas objetivas do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (SME) de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no domingo (7 de abril), um incidente inusitado chamou a atenção.

Irritado ao ser impedido de entrar em sala com o celular ligado, um candidato bateu violenta e repetidamente o seu aparelho celular contra a parede.

Depois do surto de raiva, Antônio Cristiano Filgueira passou pelos procedimentos de segurança e fez a prova normalmente.

Mas ao final, acusou a coordenadora de fiscalização de ser a responsável por quebrar o seu telefone móvel, chamou a polícia e prestou queixa contra a profissional.

Imagens do circuito de segurança da escola, mostram com nitidez o homem destruindo o próprio aparelho após ser instruído pelos fiscais a desligar o celular, colocá-lo em um saco inviolável e passar por detectores de metais antes de entrar em sala. Candidato ao cargo de professor do Ensino Fundamental, Antônio poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do concurso, atuou com firmeza para manter a ordem e a segurança, evitando que o episódio atrapalhasse a execução das provas. Para o Idecan, o incidente serve como um alerta sobre a importância da conduta adequada durante os processos seletivos e a necessidade de respeitar as normas estabelecidas para garantir a lisura e segurança dos processos seletivos.

O concurso

A Secretaria Municipal de Saúde (SME) de Mossoró oferece 330 vagas imediatas e 1.650 de cadastro reserva para 39 cargos que exigem formação acadêmica de nível médio e superior. Os salários com salários iniciais podem chegar a R$ 4.211. Entre as funções ofertadas estão: agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; assistente social; biólogo; biomédico; cirurgião dentista; educador físico; enfermeiro; engenheiro de segurança do trabalho; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico; nutricionista; pedagogo; psicólogo; psicopedagogo; técnico de enfermagem; técnico de laboratório; técnico em podologia; técnico em raio-x; técnico em saúde bucal; técnico segurança do trabalho; terapeuta ocupacional; e veterinário.

Sobre o Idecan

Eficiência, inovação e idoneidade são marcas do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Há mais de 20 anos no mercado, o Idecan possui um extenso histórico positivo de concursos públicos, processos seletivos e seleções públicas organizados com sucesso. Também reconhecido por possuir um forte aparato antifraude, aplica tecnologia de última geração para garantir a segurança de todos os processos seletivos que organiza, evitando qualquer tipo de fraude. Organizado pelo Idecan em 2018, o concurso público da Advocacia Geral da União (AGU) foi um dos primeiros a contar com biometria facial e digital para identificação de candidato.

Por ser uma organização social, sem fins lucrativos, com reputação ético-profissional comprovada, pode ser contratado diretamente pelos entes públicos, sem licitação, de forma ágil, legal e transparente, nos termos da Lei de Licitações. Institutos e universidades federais têm figurado constantemente na lista de parceiros do Idecan. Justiça Federal do Ceará; SENAI/CETIQT do Rio de Janeiro; Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes); Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da 8ª Região do Paraná (Crefito-8) e Hospital Ophir Loyola, do Pará também já tiveram concursos públicos e processos seletivos organizados pela banca. O instituto recebeu o prêmio de Empresa Brasileira do Ano, emitido pelo Latin American Quality Institute, e o Prêmio Quality Mercosul, referência feita pela Empresa Brasileira de Educação e Integração, ambos em 2013.