“Mossoró Realiza”: obra e recuperação da Presidente Dutra avança com serviços de fresagem

A Prefeitura de Mossoró está dando continuidade ao serviço de fresagem na avenida Presidente Dutra, no bairro Alto de São Manoel, em preparação para o início do recapeamento asfáltico. Essa ação visa garantir a segurança viária e a conservação do pavimento. A obra faz parte do programa “Mossoró Realiza”, que contempla de ponta a ponta toda a cidade com asfalto novo.



Essa medida contribui para a preservação da infraestrutura urbana e para a segurança de todos que utilizam essa importante via de Mossoró.

“Iniciamos dia 6 com a primeira etapa, que é a fresagem e limpeza do asfalto antigo. Nós seguimos com a programação até o dia 19 próximo. Iremos fazer a terceira etapa, o recapeamento do asfalto, depois, posteriormente, em 40 dias iremos fazer a sinalização. Pedimos a compreensão da população, nós estamos tratando da segunda mais importante avenida da cidade. Uma área de mais de 30 mil metros quadrados, R$ 2 milhões e 600 de investimentos, 4 km de via”, destaca Josenildo Gomes, diretor-executivo de Obras Viárias.

Além disso, a Prefeitura busca garantir que todos os motoristas estejam seguindo as normas de trânsito, promovendo a igualdade de condições para todos os usuários da via.



“Sabemos da importância da via, mas pedimos a compreensão da população. Informamos que a partir de amanhã iniciaremos esse outro lado e finalizaremos o serviço às 17 horas, para evitar o transtorno do horário de pico à noite”, concluiu Josenildo Gomes.



INTERVENÇÕES NO TRÂNSITO

A presença dos agentes de trânsito também é fundamental, pois eles têm o papel de fiscalizar e orientar os condutores, ajudando a manter a fluidez do tráfego, prevenir acidentes e orientar sobre as intervenções no trânsito e rotas opcionais.



“Nós temos importantes vias alternativas nesse momento, como, por exemplo, a pista nova, que sai diretamente na avenida Alberto Maranhão. Na avenida Rio Branco temos a rua Benício Filho com o prolongamento da General Péricles, que você vai estar saindo bem próximo à ponte Castelo Branco (entre os bairros São Manoel e Centro). Temos, portanto, a avenida Leste Oeste, vias alternativas com um prazo médio de duas semanas para que possamos entregar à população uma via recapeada com uma melhor mobilidade e logicamente para facilitar o seu acesso e facilitar a sua vida cotidiana com segurança”, detalhou Luís Correia, diretor de Mobilidade Urbana.

Dessa forma, a ação não apenas visa a conservação das vias, mas também a segurança e o bem-estar de toda a comunidade de Mossoró.