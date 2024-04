Internet de alta velocidade para universidades e Institutos Federais do RN. A governadora Fátima Bezerra e o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, entregaram nesta segunda-feira (08) a 1ª fase de um total de três etapas da Infovia Potiguar, uma iniciativa para democratizar o acesso da população à internet banda larga de qualidade. A rede de infraestrutura óptica de alta qualidade desta etapa tem 406 quilômetros, conectando 248 pontos, entre eles os campi das principais instituições de ensino superior do Estado, como a Universidade Federal (UFRN), Instituto Federal (IFRN), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

A governadora Fátima Bezerra e o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, entregaram nesta segunda-feira (08) a 1ª fase de um total de três etapas da Infovia Potiguar, uma iniciativa para democratizar o acesso da população à internet banda larga de qualidade e abrir novos horizontes para a educação, pesquisa e inovação no Rio Grande do Norte.

A rede de infraestrutura óptica de alta qualidade desta etapa tem 406 quilômetros, conectando 248 pontos, entre eles os campi das principais instituições de ensino superior do Estado, como a Universidade Federal (UFRN), Instituto Federal (IFRN), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

As novas redes metropolitanas foram instaladas em Ceará-Mirim, João Câmara, Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amarante, conectando assim Instituições de Ensino Superior federais e estaduais, escolas da rede básica, hospitais de ensino e órgãos públicos dessas localidades ao Ponto de Presença da RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – em Natal.

“A infraestrutura tecnológica é fundamental para avançar no projeto de desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão social. A primeira fase abrange mais da metade da população do Rio Grande do Norte. E já estamos impulsionando a segunda etapa e cuidando da terceira. O fato concreto é que até 2026 o Rio Grande do Norte estará 100% conectado”, disse a governadora.

No caso das escolas da rede estadual, Fátima lembrou que todas elas já estão conectadas com internet de qualidade e com os instrumentos necessários ao pleno uso dela. São 586 ao todo. E todas incluídas no Geração Conectada.

“A pandemia apressou, mais ainda, esse sentimento de que deveríamos avançar na inclusão digital. Todos sabem como foi difícil no tempo da pandemia. Nossos estudantes não tinham acesso aos conteúdos educacionais porque não havia inclusão digital nas escolas públicas Brasil afora, os alunos não tinha sinal de internet em casa. Meu coração de professora sofreu muito com aquilo”, pontuou a governadora.

O Geração Conectada está inserido no Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) e abrange, além da implantação de internet na rede estadual de educação, a distribuição de equipamentos como os Chromebooks. O investimento do Governo do RN no projeto é de R$ 77 milhões.

Infovia

Realizado em parceria com o governo federal, o projeto foi divido em três grandes etapas. A segunda, atualmente em andamento, deve beneficiar aproximadamente 11% da população, o que representa 383 mil potiguares.

A terceira etapa cobrirá os 34% restantes da população, representando um contingente de 3,3 milhões de pessoas, que é a atual população do Rio Grande do Norte.

Na segunda fase serão instaladas as redes metropolitanas de Angicos, Lajes, Macau, Assu/Ipanguaçu, Canguaretama, Currais Novos (concluída), Jucurutu, Nova Cruz, Santa Cruz (concluída), São José do Mipibu e São Paulo do Potengi.

Ministro das Comunicações, o deputado licenciado Juscelino Filho destacou que o eixo da inclusão digital e conectividade não estava inserido no projeto inicial do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3), mas foi incluído a pedido do presidente Lula, num investimento previsto de R$ 28 bilhões nos próximos três anos para projetos como o Nordeste Conectado.

“Na pandemia foi possível sentir o quanto a falta de conectividade prejudicou a vida dos estudantes naquele momento em que tivemos de tomar medidas severas [de proteção à vida das pessoas]. Se houvesse esse instrumento, talvez não tivéssemos tido o atraso verificado em algumas localidades do País”, afirmou o ministro.

Juscelino refirmou que o Ministério das Comunicações é parceiro do Rio Grande do Norte em outro importante projeto para o Estado: a instalação do hub de serviços dos Correios no Aeroporto Internacional Governadora Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante. “É um projeto importante não apenas para o RN, mas para todo o Nordeste.”

Na visita a Natal nesta segunda-feira, o ministro participou de duas outras agendas – a entrega de computadores na Escola Municipal Carlos Bello Moreno, em Neópolis, e da Blitz da Telefonia Móvel em Natal, no bairro Areia Preta.

Participaram da solenidade, na Escola de Governo, o vice-governadora Walter Alves; deputados federais Natália Bonavides, Benes Leocádio e Fernando Mineiro; deputado estadual Francisco Medeiros, líder do governo na Assembleia Legislativa; presidente da Federação dos Municípios, Luciano Santos; prefeitos de São Gonçalo do Amarante, Eraldo Paiva; Ceará-Mirim, Júlio César Câmara; Pureza, João Moura Neto; São João do Sabugi, Aníbal Pereira.

E mais: Reitor da UFRN, Daniel Diniz; reitora da UERN, Cicília Maia; professora ngela Paiva (PAX); Ivonildo Rego (Metrópole Digital), professor João Teixeira, representando o reitor do IFRN, José Arnóbio Filho; secretários de Estado Virgínia Ferreira (Planejamento), Francisco Araújo (Segurança), Socorro Batista (Educação), Leidiane Queiroz (adjunta Saúde), Guilherme Saldanha (Agricultura), Paulo Varela (Semarh), entre outras autoridades.