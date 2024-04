MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Vereadores vão discutir a atuação da Caern e a constante falta de água em Mossoró

“Mossoró Realiza”: obra e recuperação da Presidente Dutra avança com serviços de fresagem

Mossoró Cidade Junina" será lançado em Natal dia 23 de abril

Prefeitura realiza limpeza na lagoa de captação do conjunto Jardins das Palmeiras

Hospital Pediátrico de Mossoro deve ficar pronto em 2025

ESTADO

Gigantes norueguesas inauguração nesta terça-feira o maior parque de produção de energia solar do Rio Grande do Norte em Assu

RN tem dez reservatórios cheios e quatro com 70% da capacidade, aponta Igarn

Internet de alta velocidade para universidades e Institutos Federais do RN

Governo do RN recebe R$ 46 milhões para as obras do Complexo Hidrossocial de Oiticica

POLÍCIA

Pai e filho são indiciados por homicídio ocorrido em fevereiro, em Mossoró

Carro pega fogo na Presidente Dutra; chamas foram controladas pelos bombeiros

Polícia segue à procura de homem indiciado por matar outro após discussão de trânsito, em Mossoró

NACIONAL

Diretoria da Petrobras rebate críticas do ministro Silveira a gestão de Jean Paul Prates pontualmente em reportagem veiculada na CNN

Após reunião com Lula, ministro Fernando Haddad elogia saúde financeira da Petrobras na gestão Prates

Embate entre o mega bilionário Elon Musk e ministro do STF força Congresso a agilizar votação do projeto que regula as bic techs no Brasil