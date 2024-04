Proprietários de 314.828 veículos do RN com placas finais 5 e 6 devem pagar o licenciamento esta semana. Os condutores com veículos cujas placas terminam em 5 e 6 devem quitar a taxa até esta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), respectivamente. A taxa de licenciamento é um dos débitos obrigatórios para emissão do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), documento exigido para que os veículos circulem nas vias. A taxa no RN tem o valor de R$ 90, mantido sem reajuste desde o ano de 2018.

O prazo para o pagamento da taxa de licenciamento de veículos do Rio Grande do Norte com placas finais 5 e 6 termina nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12), respectivamente.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) informa que 314.828 veículos precisam efetuar o pagamento da taxa, o equivalente a 20,1% da frota veicular de todo Rio Grande do Norte.

A taxa de licenciamento é um dos débitos obrigatórios para emissão do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), documento exigido para que os veículos circulem nas vias.

Conduzir sem portar o CRLV é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de habilitação, de acordo com o Art.230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O veículo pode também ser apreendido e removido ao pátio do Detran.

A taxa de licenciamento veicular no RN tem o valor de R$ 90, valor mantido sem reajuste desde o ano de 2018, representando um dos licenciamentos mais baixos entre todos os estados brasileiros.

Com a taxa de licenciamento e os demais débitos obrigatórios do veículo pagos em dia, o proprietário pode emitir o CRLV 2024. Desde 2020, o CRLV é apenas Digital, podendo também ser portado pelo condutor numa via impressa em papel comum.

Pagamento dos débitos

Para fazer o pagamento da taxa de licenciamento (e demais débitos veicular), o condutor deve acessar Portal de Serviços do Detran/RN (https://portal.detran.rn.ghttps://portal.detran.rn.g/ov.br), clica em Login, preenche CPF e Senha (quem não for cadastrado, clica em “Criar uma conta”), escolhe a opção “Veículo”, depois seleciona “Consulta de Veículo”, aparecerá uma tela solicitando o preenchimento da Placa e Renavam. Em seguida, os dados do veículo serão apresentados.

Os correntistas do Banco do Brasil podem ainda realizar o pagamento via aplicativo de celular. Seguindo a sequência de opções: Pagamentos > Impostos e Taxas > Débitos de Veículos > Rio Grande do Norte > Débitos Veículos > Renavam e Placa.

O Detran reforça que os cidadãos devem estar atentos e só pagar os débitos do veículo mediante a emissão dos boletos no canal oficial do Detran, ou seja, pelo Portal de Serviços do Detran (portal.detran.rn.gov.br). O Detran informa ainda que o órgão não envia boletos e nem guias de pagamento por e-mail ou mensagens de WhatsApp.

Acompanhe Calendário de Licenciamento 2024