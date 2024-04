IPVA de veículos do RN com placas finais 3 ou 4 pode ser pago com desconto até esta quarta (10). O desconto para os proprietários que pagarem o imposto até amanhã é de 5%. O abatimento é válido para quitação do tributo em cota única. Mas o contribuinte pode fazer o pagamento em sete parcelas mensais. Quem perder o prazo corre o risco de pagar um valor maior que o já estipulado. Nesses casos, o imposto devido será automaticamente ajustado com acréscimo de juros e as multas.

Proprietários de veículos com placas de terminação 3 ou 4 têm até esta quarta-feira (10) para aproveitar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano com desconto de 5%.

O abatimento é válido para quitação do tributo em cota única. Mas o contribuinte pode fazer o pagamento em sete parcelas mensais.

Quem perder o prazo corre o risco de pagar um valor maior que o já estipulado. Nesses casos, o imposto devido será automaticamente ajustado com acréscimo de juros e as multas.

Os usuários do aplicativo Nota Potiguar contam com uma vantagem exclusiva de até 10% de desconto já deduzido no valor final expresso na guia a ser compensada independente da opção pelo tipo de pagamento, seja em cota única ou parcelado.

As guias para recolhimento podem ser obtidas via internet no seguinte endereço:

https://www2.detran.rn.gov.br/externo/consultarveiculo.asp

Ao realizar o acesso, é necessário preencher no campo determinando a placa do veículo e o Renavam, sem pontos nem hifens, sendo finalizado o procedimento com a geração da guia.

MAIS REDUÇÃO

O boleto pode ainda ser gerado no aplicativo da Nota Potiguar para os contribuintes que são usuários do app e que têm o veículo cadastrado na plataforma.

Em relação à Nota Potiguar, o subdiretor de Controle de IPVA da SEFAZ-RN, Ricardo Luiz Matias Pinheiro, informa que os usuários do aplicativo têm a chance de obter uma redução maior, até 15%.

Esse desconto é concedido para participantes que destinaram a pontuação acumulada no ano passado ao IPVA e que também pretendem quitar o imposto à vista. Se parcelado, a dedução será de até 10% sobre o valor do imposto devido.

CALENDÁRIO

Cota Única ou primeira parcela

Placa final Dia

1 e 2 10/03/24

3 e 4 10/04/24

5,6,7 e 8 10/05/24

9 e 0 10/06/24

Calendário completo