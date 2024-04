Instabilidade climática provoca adiamento de conserto e religamento do Poço 27, em Mossoró

O equipamento deveria ter sido religado na manhã desta quarta-feira (10). No entanto, segundo a Caern, o religamento só deverá ser realizado durante a noite de quinta-feira (11). “Todos os sistemas de abastecimento da Caern necessitam de energia elétrica para funcionar e em atendimento às normas de segurança, não é permitida realização de trabalho em condições adversas”, informou a Companhia por meio de nota. A paralisação do poço provocou redução no abastecimento dos Conjuntos Vingt Rosado, Alto da Pelonha e Maria Odete Rosado.

