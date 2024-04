Ecomax antecipa vendas do Bosque das Carnaúbas, em Mossoró. Em razão da alta procura e a fim de melhor atender os clientes, a Ecomax antecipa o início das vendas do mais novo residencial de alto padrão de Mossoró. O início está previsto para esta quinta-feira (11), às 9h, no Requinte Buffet. O lançamento do empreendimento está confirmado para sexta-feira (12), às 19h, no mesmo local.

Na manhã de hoje (10), a Ecomax realizou treinamento de vendas para corretores e corretores imobiliários e imobiliárias cadastradas de Mossoró e região.

Condomínio horizontal, o Bosque das Carnaúbas fica na área que mais cresce e se valoriza em Mossoró, próximo a outros residenciais, Partage Shopping, faculdades e hipermercados, a 450 metros da Avenida João Escóssia.

Todas as informações sobre o empreendimento podem ser obtidas com corretores ou pelo contato (84) 4005-0800.

Segundo o CEO da Ecomax, Renildo Bizarria, a antecipação das vendas atende ao anseio de corretores e de clientes. “Registramos uma alta procura pelo Bosque das Carnaúbas, tanto nos canais da Ecomax quanto através dos corretores”, informa.

Ele atribui o resultado à “excelente aceitação do empreendimento em Mossoró e região”. E reforça o convite para o lançamento do empreendimento: “Participe e conheça mais sobre um novo jeito de aproveitar o melhor da vida”.

Sobre a Ecomax

Há mais de trinta anos no mercado, a empresa aporta em Mossoró, após conquistar Natal e João Pessoa (PB), onde é referência em condomínios horizontais e verticais. Possui, no portfólio, mais de 3 milhões e 400 mil m2.

O Bosque das Carnaúbas, portanto, soma-se a outros de sucessos da Ecomax. É o caso do Bosque dos Poetas e Porto Cotovelo, entre outros no Rio Grande do Norte, e o Bosque das Orquídeas, Residencial Renascença e outros na Paraíba.