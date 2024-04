Cosern suspende fornecimento de energia em áreas inundadas de Ipanguaçu. Segundo a empresa, a medida temporária visa prevenir acidentes, em virtude do transbordamento do Açude Pataxó. A cheia do reservatório invadiu imóveis ao longo desta quarta-feira (10) e provocou a retirada de dezenas de famílias de casas e comércios locais. A suspensão de energia foi realizada para 86 clientes no Bairro Ubarana.

O risco iminente de acidentes envolvendo a energia elétrica em virtude do transbordamento do Açude Pataxó, na região de Ipanguaçu, levou a Neoenergia Cosern a suspender o fornecimento de energia elétrica de maneira preventiva, temporária e seguindo critérios de segurança para 86 clientes no Bairro Ubarana.

A cheia do reservatório invadiu imóveis ao longo dessa quarta-feira (10) e provocou a retirada de dezenas de famílias de casas e comércios locais.

Equipes técnicas da distribuidora percorreram o trecho inundado e identificaram o risco de acidentes como choques elétricos e curtos-circuitos em razão do nível da água nos imóveis, superior a um metro de altura em dezenas deles.

A interrupção no fornecimento de energia de maneira repentina é uma decisão que visa proteger a população de qualquer risco. Somente com a redução desse volume, no início da noite da quarta-feira, os clientes começaram a ser religados.

Até as 10h desta quinta-feira (11), 13 unidades consumidoras seguiam sem energia por apresentarem algum risco - como o nível de água acima do considerado seguro para o restabelecimento do serviço. Equipes técnicas da Neoenergia Cosern estão de prontidão em Ipanguaçu, em contato direto com representantes da Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para quaisquer necessidades.

Nos locais com registros de enchentes e alagamentos, situações que podem prejudicar a rede elétrica e colocar em risco a segurança das pessoas, medidas de segurança devem ser seguidas. Uma delas é desligar o disjuntor geral do imóvel a qualquer sinal de invasão pela água.

“Isso deve acontecer assim que a pessoa perceber os primeiros sinais de alagamento na casa. Logo em seguida, desconecte todos os eletrônicos e eletrodomésticos da tomada, mantendo-os a uma distância segura da água”, explica Gilmar Mikeias, gerente de Operações da Neoenergia Cosern.

O alerta acontece quando o disjuntor estiver numa área já alagada. Nesse caso, a distribuidora deve ser acionada imediatamente através da Central de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Cosern pelo número 116.

Quando o serviço for restabelecido, o ideal é que um profissional qualificado avalie a rede elétrica da residência antes de religar o disjuntor.

Veja outras recomendações de segurança que a Neoenergia Cosern traz:

- Fique atento caso alguma parede apresente umidade, especialmente se ela possuir circuitos elétricos e/ou tomadas. O seguro é manter distância e não conectar eletroeletrônicos no local, de forma a evitar o risco de choque;

- Durante uma tempestade, evite locais abertos como telhados, piscinas, praias e campos de futebol. Além disso, não procure abrigos sob árvores e postes. O recomendado é ficar dentro de casa até que a chuva passe;

- Não faça a manutenção ou instalação da antena de TV ou qualquer equipamento nos telhados enquanto estiver chovendo, pois realizar serviços em locais elevados e com objetos metálicos aumenta o risco de exposição aos raios. Se a antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la.

O que fazer em caso de acidente?

Mesmo com todos os cuidados, um acidente pode acontecer. Então, como proceder nessa hora? A primeira atitude é desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Somente depois, afaste a vítima da fonte do choque, mas jamais toque nela diretamente.

O recomendado é afastá-la utilizando materiais como plástico, tecidos grossos, borracha ou madeira. Em seguida, chamar o serviço oficial de socorro e manter a calma até a chegada dos profissionais. A Neoenergia Cosern ressalta que a população nunca deve ser aproximar da rede elétrica.