AeC abre 300 vagas de emprego em Mossoró; veja como se candidatar

A empresa AeC abriu 300 vagas de início imediato para operador de contact center em Mossoró. Para concorrer às vagas, o candidato não precisa ter experiência na função, mas deve ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

Além de "remuneração compatível com o mercado", os contratados terão benefícios como plano de saúde e odontológico e a possibilidade de home office durante 90 dias.

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deve fazer o cadastro no site da empresa (https://sou.aec.com.br/) e, se selecionado, participar da primeira etapa do recrutamento, que será uma prova on-line. O candidato deve manter as informações atualizadas no portal da empresa.

Com informações do G1RN.