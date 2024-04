Morre ao 75 anos, em Mossoró, o ex-deputado federal Betinho Rosado. A informação sobre o falecimento de Betinho, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (12), foi confirmada pelo filho dele, o também ex-deputado, Beto Rosado, por meio de vídeo publicado nas redes sociais. Ele estava internado no Hospital Wilson Rosado, após um acidente vascular cerebral. O velório começa às 9h na Igreja do Perpétuo Socorro no Centro de Mossoró e o sepultamento será às 16h no Cemitério São Sebastião.

Morreu na madrugada desta sexta-feira (12), aos 75 anos, Carlos Alberto de Souza Rosado, o Betinho Rosado. O ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte estava internado no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró.

A informação sobre o falecimento de Betinho foi confirmada pelo filho dele, o também ex-deputado, Beto Rosado, por meio de vídeo publicado nas redes sociais.

“Ele [Betinho Rosado] foi muito bem cuidado, recebi muitas ligações de amigos perguntando sobre o estado de saúde dele, muita gente solidária que estava junto no que precisasse”, disse.

Emocionado, Beto Rosado reiterou a tristeza da família com a partida do pai, mas assegurou que ele teve uma vida plena.

“Todas as suas lutas e as visões que ele tinha, muitas vezes até criticadas, mas que ao longo do tempo tudo convergiu para o que ele pensou há 20 anos e hoje a gente vive momentos bons na nossa cidade e região pelo que ele pensou e executou”, afirmou.

Betinho Rosado foi deputado federal por cinco mandatos, sendo eleito em 1994, 1998, 2002, 2006 (assumiu após a morte de Nélio Dias em 2007) e 2010.

O velório começa às 9h na Igreja do Perpétuo Socorro no Centro de Mossoró e o sepultamento será às 16h no Cemitério São Sebastião.

Veja abaixo as notas que pesares enviadas pelas instituições do município:

PREFEITURA DE MOSSORÓ

NOTA DE PESAR

A Prefeitura Municipal de Mossoró, através do prefeito Allyson Bezerra, decreta nesta sexta-feira (12), luto oficial por três dias no Município em razão do falecimento do ex-deputado federal Betinho Rosado. O Decreto Municipal nº 7.064 foi publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM).



Carlos Alberto de Sousa Rosado, popularmente conhecido como Betinho Rosado foi deputado federal por cinco mandatos, secretário do estado e professor da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa).



Em luto, a gestão municipal manifesta os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e amigos de Betinho Rosado.



Mossoró-RN, 12 de abril de 2024



Prefeitura Municipal de Mossoró





CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

Nota de pesar

Betinho Rosado foi um dos mais importantes homens públicos da história de Mossoró. Como deputado federal, ajudou a moldar a cidade que conhecemos hoje, ao carrear recursos para investimentos fundamentais.

Também merece destaque, entre outras funções, sua atuação como secretário de Estado e professor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, que ajudou a transformá-la em Ufersa.

Seu falecimento hoje (12), portanto, representa perda inestimável para Mossoró.

A Câmara Municipal de Mossoró expressa pesar por sua partida e se irmana ao luto nesse momento de dor e consternação.

Câmara Municipal de Mossoró

Palácio Rodolfo Fernandes

Sexta-feira, 12 de abril de 2024