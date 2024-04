Mossoró e outras sete cidades Potiguares recebem o Caern Móvel na próxima semana

O Caern Móvel é um serviço gratuito, oferecido pela Companhia para garantir mais proximidade e agilidade com os clientes. Em Mossoró, a unidade ficará no escritório do Bom Jardim, sempre das 8h às 17h, de segunda (15) a sexta-feira (19). As demais cidades que contaram com o serviço móvel da Caern são: São Pedro, Santa Maria, Lagoa de Velhos, Barcelona, Ruy Barbosa, Jardim de Angicos e Pedra Grande.

As Unidades Móveis da Caern estarão na semana, de 15 a 19 de abril, percorrendo oito cidades do Rio Grande do Norte. Em Mossoró, a unidade ficará no escritório do Bom Jardim, sempre das 8h às 17h, de segunda (15) a sexta-feira (19).

O Caern Móvel é um serviço gratuito, oferecido pela Companhia para garantir mais proximidade e agilidade com os clientes. Todos os serviços comerciais estão disponíveis na van que recebe os consumidores. Entre os serviços oferecidos estão: emissão de documentos, pedidos de religação e ligação de água e esgoto, transferência de responsabilidade e dúvidas sobre consumo.



Confira abaixo a programação:



MOSSORÓ

15 a 19 de abril (segunda-feira a sexta-feira)

Avenida Campos Sales no Bom Jardim (escritório da Caern)

8h às 17h



SÃO PEDRO

15 de abril (segunda-feira)

Rua Monsenhor Expedito, s/n, em frente à prefeitura

8h às 17h



SANTA MARIA

16 de abril (terça-feira)

Rua: Edson de Azevedo Cruz, s/n, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais

7h30 às 11h30



LAGOA DE VELHOS

16 de abril (terça-feira)

Praça Fabião Queimadas, 700, em frente à prefeitura

13h30h às 17h30



BARCELONA

17 de abril (quarta-feira)

Rua: Francisco Francelino de Medeiros, ao lado da Biblioteca Municipal

7h30 às 11h30



RUY BARBOSA

17 de abril (quarta-feira)

Praça Miguel de Moura, s/n, Centro

13h30 às 17h30



JARDIM DE ANGICOS

18 de abril (quinta-feira)

Praça da Matriz, s/n, antigo prédio da Secretaria de Saúde

8h às 17h



PEDRA GRANDE

19 de abril (sexta-feira)

Rua: Prof. Artur Morais, 179, em frente à Câmara Municipal

8h às 17h