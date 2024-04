Styvenson inaugura usina de asfalto para atender 24 municípios do Seridó

Segundo o senador do Podemos, a estrutura custou ao todo R$ 2,5 milhões e vai atender a demanda de 24 cidades da região, que tem população aproximada de 400 mil habitantes, com recuperação de asfalto das ruas e também de asfaltamento de ruas novas, melhorando, assim, a qualidade de vida da região. Diz que quando se usa a inteligência, a solução dos problemas fica mais fáceis e também com menos custos para o Poder Público.

R$ 2,5 milhões. Este foi o valor destinado pelo mandato do senador Styvenson Valentim para o Consórcio de prefeituras da região Seridó comprar uma Usina de Asfalto e até as demandas de 24 municípios da região.

A estrutura com equipamentos dotados de tecnologia de ponta foi estrategicamente instalado nas margens da RN 288, numa área de 1.200 metros quadrados, entre as cidades de Cruzeta e São José do Seridó. Já está com operadores treinados e prontos.

Será administrado, segundo o senador Styvenson Valentim, pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Seridó (CIM – Seridó), para servir a todos os 24 municípios da região, recuperando ruas já asfaltadas e asfaltando outras.

A estrutura é composta por vassoura mecânica, tanque estático para asfalto com capacidade para 30.000 litros, vibro acabadora, niveladora vibratória hidráulica, além de rolos compactadores especializados e extrusora de guia e sarjeta.

A iniciativa se propõe a reduzir custos de asfaltamento e recuperação de asfalto nos 24 municípios, algo em torno de 21.406 km nas cidades do Seridó. "Quando usamos a inteligência, o serviço chega com qualidade ao cidadão", diz Styvenson Valentim.

A cerimônia de inauguração foi marcada por uma demonstração prática da usina, com a pavimentação de uma via no bairro Santo Antônio, cobrindo uma extensão de 250 metros e totalizando uma área de 2.250 metros quadrados.





“Esta usina de asfalto é um divisor de águas para Cruzeta e será essencial para atender às demandas de infraestrutura de nossa região. Nosso agradecimento ao Senador Styvenson Valentim por essa parceria vital”, destacou o prefeito de Cruzeta, Joaquim de Medeirinho.

O Senador Styvenson Valentim ressaltou, também, a importância da usina para a região, enfatizando o impacto positivo na qualidade de vida da população local com as ruas recuperadas e asfaltadas.

“As comunidades que sofrem com ruas sem pavimentação, agora, verão uma transformação, com a melhoria da trafegabilidade e mobilidade. A usina permitirá que o custo do quilômetro asfaltado seja reduzido em até seis vezes”.

Exemplo que pode ser adotado por outras regiões

Em meio a esses pronunciamentos, o presidente da Femurn, Luciano Santos, expressou seu entusiasmo: “A inauguração desta usina de asfalto é um exemplo brilhante de como a colaboração e o investimento direcionado podem produzir resultados significativos para o desenvolvimento municipal. Este é um grande passo para o Seridó e um modelo a ser seguido em outras regiões. Parabenizamos todos os envolvidos nesta conquista, especialmente o Senador Styvenson Valentim, por seu compromisso com o progresso do Rio Grande do Norte.”

