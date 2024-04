MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 15/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

“Apresentamos o projeto de revitalização do rio Mossoró para a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente”, diz prefeito Allyson Bezerra

“Expectativa de uma boa safra nos meses de maio e junho, diz secretário Faviano Moreira

Allyson Bezerra revela o que levou a Senadora Zenaide a entrar “numa verdadeira guerra” para restaurar o serviço de saúde de base em Mossoró

“Minha Casa, Minha Vida”: veja a lista de aprovados para o Residencial Mossoró III

Professor Frank Felisardo assume Secretaria de Cultura de Mossoró-RN

CIOTS de Mossoró atua como canal de atendimento e auxilia no combate a ocorrências

Terceira edição do "Mossoró Sal & Luz" será lançada nesta terça-feira, no Hotel Villa Oeste

Estado começa a construção do 12 Batalhão de Polícia Militar de Mossoró

“Há um reconhecimento público por porte do homem do campo pelo trabalho da Secretaria de Agricultura”, diz o prefeito Allyson Bezerra

Cooperativa de beneficiamento de popa no assentamento Sol Nascente alcança 27 famílias de várias comunidades de Mossoró

Movimentação intensa durante o final de semana em Mossoró, principalmente de pessoas com dores no corpo, febre e vômitos

POLÍCIA

ITEP registrou pelo menos dez mortes violentas durante o final de semana na região de Mossoró

Ataque a tiros em posto de combustível deixa quatro baleados na cidade de Carnaubais; Influencer seria o alvo

Criança autista de seis anos morre engasgada com pedaço de carne na praia de Redonda, em Areia Branca

Empresário empinando moto mata dona de casa em Natal, é preso em flagrante, paga fiança de 21 mil e fica em liberdade

ESTADO

Styvenson inaugura usina de asfalto para atender 24 municípios do Seridó e assina ordem de serviço junto com Tadeu, em Caicó, para resolver a questão do lixão

Faltam 3 metros e 54 centímetros para a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves começar a sangrar; já acumula 1,77 bilhão de metros cúbicos de água, ou seja 74,78% de sua capacidade total de 2,4 bilhões de metros cúbicos de água

Ministro da Educação Camilo Santana, cumprirá agenda no RN nesta segunda-feira para adesão do estado ao programa Pé-de-Meia

"O mundo se levanta para reerguer a industrial de transformação”, diz Roberto Serquiz

Caern teve lucro de R$ 63 milhões em 2023

Estrada entre Pontal do Mel e Porto do Mangue se rompe com as chuvas

NACIONAL

Polícia Federal e Bombeiros unem forças para resgatar barco com quase duas dezenas de corpos em decomposição no Pará

Irã revida ataque em sua embaixada lançando mais de 300 drones e misseis contra Israel

Com avanço da crise no oriente médio, preço do barril de petróleo pode chegar a 100 dólares

Fab se prepara para resgatar brasileiros que estão em Israel, no caso de guerra com Irã