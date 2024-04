Mossoró recebe quase 800 equipamentos que serão destinados à saúde do município. O investimento representa mais um avanço na modernização e fortalecimento da rede pública de saúde municipal que ofertará mais qualidade nos atendimentos e serviços prestados à população. Ao todo, nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 783 novos itens que vão contemplar a Atenção Básica e Especializada em Saúde de Mossoró. São equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, PAM do Bom Jardim, entre outros locais.

Na manhã desta segunda-feira (15), a Prefeitura de Mossoró recebeu equipamentos que serão destinados a unidades da área da Saúde. O investimento representa mais um avanço na modernização e fortalecimento da rede pública de saúde municipal que ofertará mais qualidade nos atendimentos e serviços prestados à população.

Ao todo, nesta etapa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu quase 800 novos itens que vão contemplar a Atenção Básica e Especializada em Saúde do município. São equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, PAM do Bom Jardim, entre outros locais.

“Estamos aqui hoje com 783 itens que serão distribuídos para Atenção Especializada e Atenção Primária em Saúde. São equipamentos como geladeiras que vão para nossas salas de vacinas; câmaras frias que acabamos de receber e que também irão para as salas de vacinas, evitando perda de vacinas caso tenha uma queda de energia. Além disso, cadeiras de rodas; estadiômetros, equipamentos para auxiliar no atendimento a crianças na unidade básica de saúde; cadeiras para melhorar o acolhimento”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Há ainda equipamentos como: computadores; notebooks; tablets; projetores multimídia geladeiras; impressoras; fogões; micro-ondas; armários, cadeiras, entre outros móveis; balanças adulto e infantil; cadeiras de rodas, por exemplo. Os materiais e equipamentos começam a ser destinados às unidades de saúde da rede municipal a partir desta segunda-feira.