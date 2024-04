Novo Plano Diretor de Mossoró será lançado dia 30 de abril

O objetivo é apresentar à sociedade mossoroense o novo Plano Diretor Municipal, que estava sem atualização há 16 anos. Na ocasião, será lançado site institucional do Plano Diretor de Mossoró com apresentação de dados referentes às questões demográficas de Mossoró. Secretário de Projetos e Programas Estratégicos, Almir Mariano destaca que “no dia 29 de dezembro do ano passado a Prefeitura publicou decreto criando a Comissão Executiva de Coleta de Dados para a Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró”. O horário e local do evento serão divulgados em breve.





A Comissão Executiva de Coleta de Dados para a Revisão e Alteração do Plano Diretor de Mossoró visa coordenar e gerenciar as atividades preliminares de revisão e alteração do Plano Diretor; coletar e sistematizar dados que sirvam de material de análise para a Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor - CERAPD; e dar suporte técnico e apoio operacional para a Comissão Especial de Revisão e Alteração do Plano Diretor - CERAPD nos trabalhos de atualização da proposta do Plano Diretor de Mossoró - PDM.



Após discussões feitas, o novo plano será lançado no final do mês de abril, com uma proposta de discussão participativa, inclusiva e democrática.