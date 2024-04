Estudante Grossense ganha bolsa em universidade dos Estados Unidos

A conquista da bolsa é fruto de muita dedicação aos estudos, autodidata, Cecília aprendeu a língua inglesa sozinha, e resolveu levar o seu conhecimento a outras pessoas. Em 2022, ela criou o projeto Poliglobalizando, que já ajudou mais de 200 brasileiros com o ensino do inglês e oportunidades internacionais de forma voluntária e gratuita. O programa cobre as mensalidades e os custos acadêmicos, mas não inclui os valores da viagem e da documentação. Moradora de Grossos na região da Costa Branca, ela decidiu fazer uma vaquinha virtual para conseguir realizar o grande sonho.

Vinda do ensino público desde a Pré-Escola, a estudante Ana Cecilia Ferreira da Silva, de 20 anos, ganhou uma bolsa de 100% para graduação em negócios na Berea Colleg na cidade de Berea em Kentucky, Estados Unidos. O programa cobre as mensalidades e os custos acadêmicos, mas não inclui os valores da viagem e da documentação. Moradora de Grossos, na região da Costa Branca, ela decidiu fazer uma vaquinha virtual para conseguir realizar o grande sonho.



A conquista da bolsa é fruto de muita dedicação aos estudos, autodidata, Cecília aprendeu a língua inglesa sozinha, e resolveu levar o seu conhecimento a outras pessoas. Em 2022, ela criou o projeto Poliglobalizando, que já ajudou mais de 200 brasileiros com o ensino do inglês e oportunidades internacionais de forma voluntária e gratuita.

“Venho de origem simples e cresci sem muitas condições financeiras motivada por isso, fundei o Poliglobalizando, onde já ajudei mais de 200 brasileiros. Desde meus 11 anos busco por intercâmbios mas sempre sendo impedida pelos valores exorbitantes. Finalmente encontrei um que tivesse a possibilidade de bolsa, então agarrei a oportunidade”, comemora.

Cecilia cresceu em um lar de pessoas trabalhadoras, sua minha mãe começou a trabalhar aos 8 anos e seu pai aos 13. Apesar das dificuldades que enfrentaram, os pais sempre incentivaram a filha a manter o foco nos estudos. Atualmente o pai é eletricista aposentado, e a mãe é autônoma e tem sua própria loja de papelaria, que fica na garagem da casa da família.

Ela conta que com 16 anos, começou a procurar trabalho para ajudar nas despesas de casa e desde então já teve quatro trabalhos informais. No entanto, sempre manteve o desejo de fazer uma graduação.

Tomou conhecimento da possibilidade da bolsa através das redes sociais, pesquisado sobre intercâmbios e recebeu a notícia da aprovação dia 25 de março, quando foi informada pelo time de admissões do Berea College que havia ganhado uma bolsa de 100% que cobria toda mensalidade e custos acadêmicos.

Para ser admitida, a estudante precisou enviar uma redação com mais de 1000 palavras, histórico escolar completo traduzido, uma carta de recomendação de um professor do ensino médio, uma recomendação escrita por um orientador, atestando a situação financeira, nota oficial de um teste de proficiência em inglês que comprovasse o nível avançado, e um questionário financeiro completo preenchido por ela.

“Inicio meus estudos em agosto. Lá, só vou declarar meu curso no segundo ano de graduação, o que é um dos motivos pelos quais optei pelo ensino americano. Essa flexibilidade me permite explorar várias aulas, incluindo as do meu curso. Pretendo cursar Negócios, pois espero continuar atuando como empreendedora social e diminuir a desigualdade social no Brasil através de oportunidades e iniciativas de impacto, como o curso de inglês gratuito e o suporte para graduação no exterior, que eu atuo através do Poliglobalizando”, comenta.

Feliz com a aprovação, Cecilia incentiva outros estudantes a buscarem oportunidades semelhantes e assim, mudar o seu futuro.

“Pesquisem. Se sua escola não te mostra possibilidades e caminhos pra você seguir, você mesmo os ache e insista no seu sonho mesmo sendo muito difícil. Estamos num período ótimo que é o da Internet então use ela como sua amiga, pesquise e leia relatos entenda como funciona os processos e como chegar lá. O caminho até a aprovação é um caminho de 4 anos de preparação e estudo mas que vale a pena pelo seu sonho. Então não deixe nada te limitar e sempre persista, e também qualquer dúvida pode falar comigo”, frisa.

Para contribuir com a vaquinha virtual, é só doar através do pix anna33cecilia@gmail.com com no mínimo R$ 1,00, a meta inicial é conseguir aproximadamente R$ 27 mil.

“Podem realizar a doação e será de grande ajuda para que eu possa pagar os custos que a bolsa não cobre e eu não tenho condições de arcar. Por isso, iniciei a campanha de 1 real, onde cada pessoa que puder doar um real já será de grande ajuda e me ajudará a alcançar nossa meta. Também estou aberto a dúvidas no mesmo e-mail mencionado. Caso você não tenha nenhum valor pra doar você também pode compartilhar com pessoas que pode me ajudar financeiramente, desde já agradeço a todos”, disse.