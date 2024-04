Defesa Civil reforça monitoramento em pontos estratégicos da zona rural de Mossoró

Com o período chuvoso, cresce também a preocupação com a segurança e o bem-estar das comunidades. Com isso, a Defesa Civil de Mossoró segue atenta à elevação da água e às previsões meteorológicas. Nesta terça-feira (16), equipes da Prefeitura estiveram em campo para monitorar de perto os pontos mais críticos da zona rural, visando se antecipar a possíveis desastres naturais.



Ações como essa permitem fortalecer a capacidade de resposta a futuras emergências, possibilitando oferecer uma maior proteção às áreas mais vulneráveis também fora dos limites urbanos.



Mediante um plano de ação bem articulado, equipes especializadas, que integram o Conselho Municipal de Defesa Civil, seguem atentas e preparadas para agir estrategicamente no enfrentamento às adversidades.

“A gente continua o trabalho intenso de acompanhamento das populações mais vulneráveis, tanto na zona urbana como na zona rural. Nesse momento, nós estamos aqui nas regiões rurais, monitorando as ocorrências de alagamento, passagem molhada, e esse tipo de situação, visando dar um melhor suporte à população que aqui reside. Portanto, se precisar, só entrar em contato que a Prefeitura de Mossoró disponibilizará as secretarias competentes para chegar rápido no sentido de fornecer o devido apoio àquela população”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Mossoró, Jeová Fernandes.



Integradamente, as equipes seguem acompanhando de perto as condições meteorológicas, níveis de água em rios e córregos, bem como possíveis sinais de instabilidade do solo e outros. A Prefeitura permanece trabalhando também no fortalecimento do Plano de Contingência do Município. Todas as secretarias que fazem parte do Conselho Municipal de Defesa Civil estão prontas para agir em caso de necessidade de apoio à população.



A abordagem preventiva permite que a Defesa Civil se antecipe e identifique quaisquer ameaças em potencial e tome medidas de enfrentamento e controle da situação. Iniciativa como essa é de suma importância na contribuição de uma resposta rápida e eficaz a qualquer emergência que possa surgir.



Em Mossoró, a Defesa Civil Municipal conta com canal de atendimento 24h por dia. Em caso de emergência, a população pode acionar as equipes através do telefone 199. A ligação é gratuita.