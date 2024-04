RN já registrou 99,5 mm de chuva em abril; 70% da média esperada para o mês. O dado foi contabilizado até esta segunda-feira (16). As regiões mais chuvosas no período, segundo a Emparn, são a Agreste Potiguar e Central Potiguar que já atingiram 78,8% e 70,2%, respectivamente. “Estamos no segundo mês da quadra chuvosa e a previsão é de continuidade das chuvas até o final de mês ficando dentro ou um pouco acima da média esperada”, declarou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot; veja a previsão para o resto da semana.

No Rio Grande do Norte choveu em abril de 2024, segundo mês da quadra chuvosa, até a última segunda-feira (16/4) 99,5mm, representando 70% da média esperada para o mês (146,8mm), de acordo com o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). As regiões mais chuvosas, no período, são: Agreste Potiguar e Central Potiguar que já atingiram 78,8% e 70,2%, respectivamente.

Um conjunto de fatores favorecem o cenário. Entre eles a atuação do sistema meteorológico, Zona de Convergência Intertropical, associada ao aumento das temperaturas superficiais das águas do oceano Atlântico- que estão aquecidas em torno de 2°C acima da média- e a topografia do estado, com serras e outras formações rochosas que influenciam no movimento das massas de ar, que juntos favorecem a formação de nuvens com chuvas nesta época do ano.

“Estamos no segundo mês da quadra chuvosa e a previsão é de continuidade das chuvas até o final de mês ficando dentro ou um pouco acima da média esperada”, declarou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.

Sobre as temperaturas, o potiguar segue sentindo mais calor. “As temperaturas, em Natal, por exemplo, já começam o dia com 25ºC e à noite por volta dos 28°C. Isso a combinação de alta umidade, em torno de 80% e baixa circulação de ventos”, disse Bristot

Previsão da semana

A previsão para a terceira semana de abril de 2024 é de céu parcialmente nublado com probabilidade de chuvas mais intensas, de quarta (17) a domingo(20), principalmente durante as madrugadas no Leste Potiguar e durante as tardes, no interior.

PREVISÃO SEMANAL DIA A DIA*

Segunda-Feira (15/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas no Vale do Açu e no alto oeste. Demais regiões, céu parcialmente nublado.

Terça-feira (16/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

Quarta-feira(17/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

Quinta-feira (18/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

Sexta-feira (19/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

Sábado (20/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Agreste, Vale do Açu, Região de Mossoró e no Alto Oeste, céu parcialmente nublado no Seridó.

Domingo (21/04) – Céu parcialmente nublado com chuvas no Litoral, Vale do Açu, Região de Mossoró e Alto Oeste, céu parcialmente nublado no Agreste e no Seridó.

*Estes dados podem mudar diariamente