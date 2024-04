Governo do RN elabora projeto de recuperação do açude José Bandeira em Venha Ver

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a Prefeitura de Venha-Ver, município da região do Alto Oeste potiguar, elaboração um projeto de recuperação do açude José Bandeira de Moura e amplia as ações de monitoramento do reservatório. Técnicos e engenheiros da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn) estiveram no local nessa segunda e terça-feira (15 e 16).



Os técnicos de diferentes instituições — Semarh, Igarn, Defesa Civil estadual e municipal — inspecionaram o açude para elaborar um projeto eficaz de recuperação. A ação teve participação, a convite do secretário da Semarh, Paulo Varella, do engenheiro e professor da UFRN, Valdecir Rocha, referência em construção de barragens.



Durante a visita, foi realizado um levantamento e análise topográfica que se estendeu até o segundo dia, sendo fundamental para entender a situação atual do reservatório. As informações colhidas são essenciais para orientar o desenvolvimento do projeto de recuperação. Além disso, a instalação de réguas linimétricas pelos técnicos do Igarn permitirá um monitoramento contínuo do volume de água no açude, fornecendo dados importantes para o planejamento de outras ações.



É importante destacar que a instalação de réguas no açude Cactus, localizado à montante do açude José Bandeira de Moura, demonstra uma abordagem integrada para garantir a segurança hídrica da região como um todo. Essas ações são passos importantes na direção da preservação dos recursos hídricos e da garantia do abastecimento para a população local.