Bombeiros controlam fogo em residência no sítio Bamburral, na zona rural de Apodi. A guarnição do município foi acionada por populares, no início da noite desta terça-feira (16), que informaram que o fogo estava destruindo a casa, onde estavam uma mulher e uma criança. As chamas teriam sido iniciadas a partir de um curto-circuito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo e foram registrados apenas danos materiais.

Uma residência localizada no sítio Bamburral, na zona rural do município de Apodi, pegou fogo, no início da noite desta terça-feira (16).

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN) foi acionado por populares, que informaram que o fogo estava destruindo a casa. As chamas teriam sido iniciadas a partir de um curto-circuito.

A residência ficava em um local de difícil acesso. No entanto, com apoio da Polícia Militar, os bombeiros conseguiram chegar rapidamente e debelar as chamas.

No momento do incêndio havia uma criança e uma mulher na casa, mas ninguém se feriu, sendo registrados apenas danos materiais.