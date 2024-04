Deputados aprovam PL que cria o auxílio-fardamento para a polícia civil do RN. A matéria, de autoria do Governo do Estado, foi aprovada nesta quarta-feira (17), com apoio unânime dos deputados estaduais presentes na sessão. O texto segue agora para sanção da governadora Fátima Bezerra. De acordo com a proposta, o benefício aos servidores será pago em 5 parcelas de R$ 300, já iniciando em 2024.