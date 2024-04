Segunda etapa do recapeamento da avenida Presidente Dutra é iniciada. Nesta fase, está sendo aplicada uma nova camada asfáltica visando proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam pela região. A obra faz parte do plano de revitalização da infraestrutura viária do município por meio do programa "Mossoró Realiza”, garantindo melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Mossoró deu início nesta quarta-feira (17), a segunda etapa do recapeamento da avenida Presidente Dutra, uma das principais vias da cidade.

Nesta fase, está sendo aplicada uma nova camada asfáltica visando proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas que trafegam pela região. A obra faz parte do plano de revitalização da infraestrutura viária do município por meio do programa "Mossoró Realiza”, garantindo melhorias na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

“Estamos iniciando a segunda etapa, colocação da geogrelha, já com o capeamento, e em seguida, a liberação das faixas. Nós trabalhamos uma via, liberando outra. Sentido bairro-centro e depois invertendo o sentido do centro e bairro, fazendo o mesmo trabalho na mão anterior”, detalha Josenildo Gomes, diretor-executivo de Obras Viárias da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA).

O reforço de pavimentos asfálticos com geogrelhas resulta no aumento considerável de sua vida útil, diminuindo o custo de recuperação desses pavimentos, explica Josenildo Gomes.

“Estamos aplicando novas tecnologias de engenharia conforme são feitas em todas as obras que a Prefeitura faz. Essa tecnologia que permite diminuir as espessuras do asfalto, gasta menos. É uma economia que proporciona maior resistência e durabilidade para o bairro”, concluiu.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas dentro do prazo estabelecido, proporcionando uma via mais segura e eficiente para os cidadãos que utilizam essa importante via.

Luís Correia, diretor de mobilidade urbana, orienta a população sobre as intervenções no trânsito durante o trabalho de aplicação da malha asfáltica.

“Logicamente vai ter um pouco de mudança, e para que a gente possa garantir a sua fluidez, a sua segurança, o trabalho está sendo feito de forma parcial. Então uma parte, uma faixa da Presidente Dutra, sentido bairro-centro, está parcialmente interditado, o outro lado funciona e vamos seguir essa dinâmica até concluir a Presidente Dutra”, orienta.

Luís Correia reforça ainda sobre as rotas alternativas, que a população pode utilizar. “É bom procurar rotas alternativas, a pista nova, A avenida Coelho Neto e nós temos também a avenida Leste Oeste, para que você possa estar transitando em outras regiões e não passando aqui pela Presidente Dutra, porque nesse formato você também vai ajudar, também vai contribuir com a obra que está acontecendo. Aconselho que baixe a velocidade, tenha o máximo de atenção e também dê a prioridade ao pedestre que queira atravessar a via”, concluiu.

Além disso, a revitalização da avenida Presidente Dutra também trará impactos positivos para o comércio local, incentivando o desenvolvimento econômico da região e fortalecendo o turismo na cidade.

“O asfalto novo é muito importante, está beneficiando nós comerciantes, além de proporcionar mais conforto para nossos clientes, que terão um via com mais acessibilidade, facilitando o fluxo do trânsito,” pontuou a comerciante Ana Lúcia.

Com a conclusão dessas melhorias, a área urbana de Mossoró certamente se tornará mais atrativa e agradável para seus habitantes e visitantes.

“Estou muito feliz com essa ação da Prefeitura, moro aqui há anos, realmente estava precisando desse trabalho com a troca desse asfalto velho por um novo, vai melhorar em tudo, inclusive, vai valorizar mais ainda nossas casas. Parabéns à Prefeitura pela eficiência do trabalho”, agradeceu a dona de casa Nara Crisostomo Rodriguês.