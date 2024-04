Projeto técnico para construção no novo Nogueirão é enviado para a Câmara. O presidente da Comissão de Projeto Estratégico de Gestão, secretário de Programas e Projetos Estratégicos, Almir Mariano, destacou que o plano de necessidades para construção do novo estádio foi concluído após discussão com diversas secretarias e representantes dos clubes mossoroenses Potiguar e Baraúnas. Com o plano finalizado, o Município abre uma consulta pública para que a população opine sobre as características do novo estádio.

A Prefeitura Municipal de Mossoró através da Comissão de Projeto Estratégico de Gestão enviou nesta quinta-feira (18), Nota Técnica nº 01/2024 para a Câmara Municipal que trata do projeto técnico para construção do novo estádio esportivo de Mossoró.

O presidente da Comissão, secretário de Programas e Projetos Estratégicos Almir Mariano destaca que o plano de necessidades para construção do novo estádio foi concluído após discussão com diversas secretarias e representantes dos clubes mossoroenses Potiguar e Baraúnas.

Com o plano finalizado, o Município abre uma consulta pública para que a população opine sobre as características do novo estádio. Através do site, os cidadãos poderão opinar e sugerir sobre como deve ser o novo estádio. A consulta ficará aberta até o dia 15 de maio.

Posteriormente a consulta pública, será enviado para a Câmara Municipal de Mossoró com consequente aprovação do edital de permuta para construção do novo estádio esportivo de Mossoró.

O Estádio Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão), em funcionamento desde 04 de junho de 1967, vem sofrendo com as intempéries naturais e tem apresentado um significativo envelhecimento dos seus elementos estruturais e de suas instalações ao longo dos anos, provocado pelo desgaste natural e de utilização, de um período de vida útil findo.

A Comissão destaca que a não resolução das patologias e dos indícios de problemas estruturais que vinham sendo apontados em inspeções técnicas ocorridas no estádio desde a década de 1990, culminou em diversas determinações de interdições dos órgãos de fiscalização e da esfera judicial, resultando em uma gradativa diminuição da capacidade máxima permitida de espectadores e na inviabilidade técnica de reformar esse equipamento, dadas as dificuldades de se atender aos requisitos mínimos dos atuais padrões de conforto, acessibilidade e de segurança legalmente exigidos, visto que o Nogueirão se encontra inserido na malha urbana consolidada que impossibilita prover as adequações imprescindíveis para seu pleno funcionamento.

Diante deste cenário, a Portaria nº 21 de 19 de janeiro de 2024 criou a Comissão de Projeto Estratégico de Gestão com vista a produzir o Plano de Necessidade para o Novo Estádio Esportivo de Mossoró, tendo por objetivo subsidiar o processo de permuta do atual estádio municipal.

Com vistas a tornar esse debate amplo, a Portaria em comento foi composta não somente por membros do Poder Executivo Municipal, mas também pelos Presidentes da Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas e da Associação Cultural e Desportiva Potiguar, os dois maiores clubes futebolísticos da cidade.

As discussões entre os membros da referida comissão culminaram nas 89 páginas do Plano de necessidades, regido sob os requisitos de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas preconizados na Portaria nº 55/2023 publicada pelos Ministério do Esporte, bem como do Guia de Recomendações de Parâmetros e Dimensionamentos para Segurança e Conforto em Estádios de Futebol, para além de outras normativas.

Assim, o Plano de Necessidade para o novo estádio esportivo de Mossoró elencou, descreveu e forneceu as informações imprescindíveis para que o Novo Estádio Esportivo de Mossoró detenha aspectos construtivos eficientes e proporcione as condições de conforto e segurança que a população mossoroense necessita.

