Estudantes que têm direito ao programa Pé-de-Meia podem fazer o Enem 2024 de graça. Estudantes da 3ª série do ensino médio (de escola pública) que comparecerem aos dois dias de Enem (incluindo uma eventual reaplicação) terão direito ao incentivo de R$ 200, após a conclusão dessa etapa educacional. Cabe pontuar que é necessário solicitar a isenção da taxa de inscrição ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 26 de abril. A solicitação deve ser feita por meio da Página do Participante.

Tem direito a fazer o Enem de graça:

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Quem está matriculado na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2024) em escola pública.

Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

As regras para solicitar a isenção foram estabelecidas em edital, disponível no portal do Inep. Os pedidos devem ser feitos pela Página do Participante, com o login único do Gov.br. Quem não lembra a senha da conta pode recuperá-la a partir das orientações da própria plataforma.

Justificativa de ausência



O estudante que não compareceu aos dois dias de Enem, em 2023, precisa justificar a ausência, caso queira participar da edição de 2024 gratuitamente. O prazo é o mesmo: até 26 de abril.

Pé-de-Meia

O programa é destinado à permanência e à conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. Nesse contexto, ele oferece incentivos relacionados à matrícula, frequência e participação em exames educacionais, entre outros fatores a serem considerados. Participar do Enem é um dos critérios para ter acesso aos benefícios.

Cronograma (isenção e justificativa de ausência):

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 15 a 26 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio

Período de recursos: 13 a 17 de maio

Resultado dos recursos: 24 de maio