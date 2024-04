UBSs da zona rural recebem novos equipamentos e materiais para a saúde

Durante manhã e tarde, as entregas contemplaram as seguintes comunidades rurais: Barrinha; Boa Fé; Jurema; Maísa; Pau Branco; Real; Alagoinha. Os equipamentos fazem parte dos mais de 780 itens recém-recebidos pela gestão municipal, que já são destinados de imediato para os equipamentos da rede. As equipes da Prefeitura de Mossoró iniciaram as entregas na segunda-feira (15), tão logo os equipamentos foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Os itens vão atender à rede municipal na Atenção Primária em Saúde e Atenção Especializada em Saúde.

A Prefeitura de Mossoró avança com a entrega de equipamentos novos na rede municipal de saúde. Nesta quinta-feira (18), Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona rural receberam os novos materiais que vão melhorar a qualidade no serviço prestado à população.



Durante manhã e tarde, as entregas contemplaram as seguintes comunidades rurais: Barrinha; Boa Fé; Jurema; Maísa; Pau Branco; Real; Alagoinha. Os equipamentos fazem parte dos mais de 780 itens recém-recebidos pela gestão municipal, que já são destinados de imediato para os equipamentos da rede.

“É muito importante porque vai melhorar o atendimento na nossa UBS. Chegou numa boa hora realmente esse material para melhor atender aos pacientes com mais conforto”, disse Clóvis Ferreira, diretor da Unidade Básica de Saúde Marina Ferreira, na comunidade Barrinha.



As entregas englobaram equipamentos como: geladeiras, fogões, estantes, balanças, mesas, cadeiras, suporte para soro, cadeira de roda, armários, notebook, nobrake, entre outros.

“Receber esses equipamentos é muito importante porque além de melhorar a qualidade do serviço, a gente organiza a unidade, proporciona um bom atendimento ao usuário. Com os materiais tudo se organiza e fica melhor até para a gente mesmo que está à frente do trabalho”, contou Andreza Rafaela, diretora da UBS Puxa Boi.



A Unidade Básica de Saúde Luiza Vanessa da Silva, na comunidade da Maísa, também recebeu novos equipamentos. “É de uma importância muito grande, tendo em vista que os equipamentos vêm para otimizar o atendimento. Poderemos atender o usuário com mais eficiência, com mais qualidade e presteza”, destacou Cláudio Azevedo, auxiliar operacional da UBS.

“É o sonho sendo realizado, sabe. A UBS é um polo que a gente atende a várias comunidades. Esses equipamentos são de fundamental importância, porque vão melhorar muito os atendimentos. A gente está recebendo geladeiras novas, e isso para a vacinação é muito positivo. Vai melhorar, facilitar essa questão das vacinas, sem contar os outros aparelhos que a gente recebeu. A unidade fica ainda mais bonita para atendermos melhor a nossa população e ao povo que merece um atendimento bom”, declarou Antônia Diana da Silva, diretora da UBS Francisco Canindé, na comunidade Pau Branco.



A UBS Elias Honorato, na comunidade Alagoinha, também recebeu os materiais na tarde de hoje. Já na UBS Dr. Paulo Jansen Dantas, no Assentamento Real, o diretor Luiz Soares externou a alegria em receber os novos itens. “Hoje registrando um momento histórico aqui na nossa UBS, onde estamos recebendo esses equipamentos para o serviço da população. Sabemos da necessidade que a população tem de chegar à UBS e ter uma geladeira de qualidade, um suporte, uma cadeira de rodas para o acesso. A gente só tem mesmo a agradecer à gestão”, pontuou.

As equipes da Prefeitura de Mossoró iniciaram as entregas na segunda-feira (15), tão logo os equipamentos foram recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Os itens vão atender à rede municipal na Atenção Primária em Saúde e Atenção Especializada em Saúde.