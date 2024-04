Hemocentro de Mossoró está com necessidade urgente de sangue tipo 0-. Mais uma vez a equipe da unidade faz um apelo para que a população vá até o local para realizar sua doação de sangue. Atualmente, o hemocentro está com necessidade urgente de sangue tipo 0-. Segundo Micheline Fernandes, assistente social, o 0- é doador universal e cada doação pode salvar até 4 vidas. “É um sangue que a gente não pode ficar sem no estoque para urgências e emergências”, diz; veja quais são os critérios para ser um doador.