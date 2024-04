Seadru realiza limpeza da passagem molhada na comunidade de Passagem de Pedra

O trabalho consistiu na retirada da vegetação que estava impedindo o tráfego de veículos e pedestres no local, que não conseguiam atravessar a passagem molhada. A equipe da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural utilizou uma retroescavadeira para a retirada dos aguapés da passagem molhada. O serviço foi realizado no último sábado (20).





A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) realizou importante ação na passagem molhada, na comunidade de Passagem de Pedra. O serviço foi realizado no último sábado (20).



O trabalho consistiu na retirada da vegetação que estava impedindo o tráfego de veículos e pedestres no local, que não conseguiam atravessar a passagem molhada.



“Os carros não estavam conseguindo trafegar e as pessoas que trabalham no sítio Ema. Os aguapés estavam acumulando na passagem e ficando nos barramentos ao lado da ponte”, disse Victor Kaio Victor, gerente executivo de Infraestrutura Rural da Seadru.



A equipe da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural utilizou uma retroescavadeira para a retirada dos aguapés da passagem molhada.