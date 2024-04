Governo do Estado inicia obras do Aeroporto de Mossoró; investimento é de R$ 40 milhões

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com o Governo Federal, iniciou as obras do aeroporto de Mossoró.Os serviços serão executados pela empresa Infraero e dotarão o aeroporto de maior capacidade e logística, tornando-o referência em todo o Nordeste. O volume de investimentos será de quase R$ 40 milhões.



A obra contempla, por exemplo, o fomento da pista do local, interferindo na capacidade de pouso e decolagem, com tráfego de aeronaves de maior porte. Serão também pavimentadas todas as áreas de acesso.



Também está contemplado o serviço do muro de contenção e segurança, percorrendo todo o perímetro do sítio aeroportuário. Haverá ainda a instalação dos equipamentos chamados "papi", que garantem a segurança aeronáutica para os voos nas cabeceiras das pistas.



A obra de estruturação contempla ainda a pavimentação do estacionamento. A execução dos serviços de iluminação completa do local, também estão garantidas.



"O aeroporto de Mossoró é um grande equipamento de logística do Rio Grande do Norte que vai trazer desenvolvimento do turismo da região, exportação, além de conectar a cidade com os principais aeroportos do país. Um grande diferencial para a economia do município, região oeste e Rio Grande do Norte", explicou Gustavo Coelho, secretário de Infraestrutura do RN.