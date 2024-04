Prefeitura apresenta o MCJ ao trade turístico em Natal nesta terça, 23. O evento acontecerá a partir das 8h30, no auditório do Sesc Rio Branco, localizado no bairro Cidade Alta, zona Leste. A imprensa da capital e região também foi convida para participar do lançamento do “Mossoró Cidade Junina” 2024. A proposta da Prefeitura de Mossoró é ampliar a festa, potencializando os aspectos sociais, culturais e de negócios do São João de Mossoró.

Voltado ao trade turístico e à imprensa do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Mossoró promove nesta terça-feira (23), evento de lançamento do “Mossoró Cidade Junina” 2024 em Natal, capital do Estado. O evento acontecerá a partir das 8h30, no auditório do Sesc Rio Branco, localizado no bairro Cidade Alta, zona Leste.

A proposta da Prefeitura de Mossoró é ampliar a festa, potencializando os aspectos sociais, culturais e de negócios do São João de Mossoró.

A projeção do período junino fortalece ainda mais a festa nos setores turístico e econômico, além de incrementar a grande relevância do MCJ para o Estado.

O evento de apresentação do “Mossoró Cidade Junina” 2024 será promovido em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio). A solenidade terá participação especial dos artistas Litto Lims e Caroline Melo.

A grade de programação do “Mossoró Cidade Junina” 2024 foi lançada no início de março em Mossoró. Entre as atrações que irão abrilhantar a programação deste ano estão: Alok, Gusttavo Lima, Luan Santana, Murilo Huff, Léo Santana, Jorge e Mateus, entre outros.

A festa em Mossoró começa no “Pingo da Mei Dia”, 1º de junho, com grandes atrações: Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeom e Bell Marques, além de artistas locais que irão abrilhantar ainda mais o maior bloco junino do país.