Tibau recebe prêmio “Prefeitura Empreendora” do Sebrae por fomentar pequenos negócios

A Prefeitura de Tibau celebra mais uma conquista significativa no cenário do empreendedorismo local, ao receber o reconhecimento na categoria "Sala do Empreendedor" ,do SEBRAE, durante a premiação Prefeitura Empreendedora.



O município destacou-se por suas práticas de gestão que promovem um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios, em uma cerimônia realizada no Holliday In Natal, no último dia 17 de Abril. A conquista reflete o comprometimento de Tibau em fomentar o empreendedorismo e criar oportunidades para os microempreendedores locais.



Desde 2022, o município estabeleceu uma parceria estratégica com o SEBRAE/RN e aderiu ao Programa Cidade Empreendedora. Este programa abrange uma série de iniciativas destinadas a impulsionar o empreendedorismo e a simplificar a vida dos pequenos negócios, com o objetivo de estimular o crescimento econômico e a geração de empregos na região.



Tibau já é reconhecida como referência em atendimento na Sala do Empreendedor, conquistando por duas vezes consecutivas o Selo Ouro de Atendimento SEBRAE. Ainda em 2024, o município almeja o prêmio na Categoria Diamante, que será entregue em Brasília/DF no mês de julho.