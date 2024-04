Caern é reconhecida por compromisso com matriz energética mais limpa e sustentável . A Companhia recebeu um certificado por uso de energia renovável em 2023, que evitou a emissão de 6.292,888 toneladas de CO2 na atmosfera. O uso de energia renovável contribui para a melhoria do meio ambiente, evitando novas emissões de gases de efeito estufa e mitigando os impactos ambientais de suas operações. Atualmente, 73% da energia elétrica na Caern é adquirida no Mercado Livre de Energia, oriunda de fontes renováveis e sustentáveis.