Viaduto do Santa Delmira passa por obras de manutenção e Denit alerta para interdição

Devido as obras, o tráfego sofrerá alteração sendo realizado em apenas uma pista, com a devida sinalização para a orientação dos motoristas que trafegam pelo trecho. Para que o serviço de manutenção seja realizado o Departamento informa que será necessário a interdição para quem vai utilizar a parte inferior do viaduto para retorno. A alteração no tráfego terá início nesta quarta-feira (24), às 7h, e terminará no dia 5 de maio no sentido Mossoró-Fortaleza. O Denit orienta que os usuários que precisem realizar a conversão de retorno, devem realizar o retorno a 2 quilômetros do local, na própria BR-304/RN, no Bairro Redenção.

O DNIT ressalta que o local estará devidamente sinalizado e orienta e cautela e atenção aos usuários ao trafegarem no segmento.