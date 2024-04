Prefeitura de Serra do Mel anuncia atrações da festa de 36 anos de emancipação política

Os cantores Luan Estilizado e Mari Fernandes foram confirmados para se apresentarem no evento, que acontecerá no dia 13 de maio na Praça Cortez Pereira. Além das atrações musicais, a festa de emancipação de Serra do Mel contará com uma programação especial que se estenderá do dia 11 ao dia 13 de maio. A gestão municipal está preparando uma série de atividades para celebrar essa data tão importante para todos os moradores da cidade.

A cidade de Serra do Mel está se preparando para celebrar seu 36º aniversário de emancipação, e a Prefeitura Municipal já anunciou as atrações musicais que prometem agitar a festa. Os cantores Luan Estilizado e Mari Fernandes foram confirmados para se apresentarem no evento, que acontecerá no dia 13 de maio na Praça Cortez Pereira.



Com um repertório variado que inclui sucessos do forró e sertanejo, Luan Estilizado é conhecido por sua energia contagiante e promete animar o público presente na comemoração do aniversário da cidade.



Já Mari Fernandes, com sua voz marcante e carisma, promete embalar a noite com grandes hits e garantir momentos inesquecíveis aos presentes.



Além das atrações musicais, a festa de emancipação de Serra do Mel contará com uma programação especial que se estenderá do dia 11 ao dia 13 de maio.



A gestão municipal está preparando uma série de atividades para celebrar essa data tão importante para todos os moradores da cidade.



A expectativa é de que a programação completa seja divulgada em breve pela Prefeitura Municipal, trazendo ainda mais motivos para os moradores e visitantes participarem dessa grande festa que celebra o desenvolvimento e a história de Serra do Mel.