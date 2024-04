O São João mais cultural do Mundo chegou mais uma vez à capital potiguar, Natal. Pelo segundo ano consecutivo, o "Mossoró Cidade Junina" foi apresentado ao trade turístico, autoridades e imprensa do Rio Grande do Norte, em evento realizado nesta terça-feira (23) na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) Rio Branco, bairro Cidade Alta. O prefeito Allyson Bezerra, em contato com a imprensa, destacou que o evento, que vai do dia 1o a 29 de junho será ampliado para atender ao público crescente

O São João mais cultural do Mundo chegou mais uma vez à capital potiguar, Natal. Pelo segundo ano consecutivo, o "Mossoró Cidade Junina" foi apresentado ao trade turístico, autoridades e imprensa do Rio Grande do Norte, em evento realizado nesta terça-feira (23) na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) Rio Branco, bairro Cidade Alta.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Mossoró em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio RN).

O público que acompanhou o lançamento em Natal sentiu um pouco da emoção e da diversidade cultural que nortearão todo o "Mossoró Cidade Junina", que acontecerá de 1º a 29 de junho, em diferentes polos.

Na ocasião, atores que integram o espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” recepcionaram os convidados, devidamente caracterizados. Houve ainda show musical com os artistas Litto Lins e Caroline Melo e apresentação da quadrilha junina Luar de Pratas.

"É com muito prazer que a gente está aqui mais uma vez, trazendo, mostrando e apresentando o MCJ 2024, que com certeza vai ser um dos melhores e um dos maiores. E para o espetáculo 'Chuva de Bala no País de Mossoró', aguardem também que tem muita novidade para acontecer", afirmou o ator Carlos José, intérprete do Padre Mota no espetáculo que remonta à tentativa de invasão do bando de Lampião a Mossoró em 1927.

O secretário municipal de Cultura, Frank Felisardo, destacou a importância da apresentação realizada em Natal. "A gente abraça a capital do nosso estado e faz o convite para o nosso São João. Esse ano a gente aumenta o percurso do 'Pingo da Meia', a quantidade de dias do evento, as atrações, a diversidade cultural, e a gente já vê que o 'Mossoró Cidade Junina' vai ser um grande sucesso também em 2024".

O presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, elogiou a iniciativa da Prefeitura em promover mais uma vez a apresentação do "Mossoró Cidade Junina" em Natal. "O Sistema Fecomércio entende o 'Mossoró Cidade Junina' como um grande evento, que movimenta a economia não só de Mossoró, da região, mas de todo o estado. Nós recebemos visitantes de vários estados do país. E isso gera emprego, gera renda. Nós, desde o início, somos parceiros", disse.

Marcelo Queiroz também anunciou novidades para a presença da Federação no evento este ano. "Nós sempre fazemos uma pesquisa de satisfação dos clientes, dos turistas, dos consumidores, mas também dos empresários que atuaram, os microempreendedores, e esse ano nós vamos fazer ainda mais. Nós vamos fazer um treinamento, uma capacitação com os empresários, com os microempreendedores, com os ambulantes. São cursos que vão desde vendas à qualidade do atendimento, alimentação, informações turísticas", comentou.

Conforme pesquisa do Instituto Fecomércio, em 2023 o "Mossoró Cidade Junina" movimentou R$ 291,8 milhões. O volume financeiro representa um crescimento de 103,5% em relação à movimentação registrada em 2022 (R$ 143,4 milhões). Levando em consideração o valor aportado pela gestão municipal no evento, aproximadamente R$ 12 milhões, o total de recursos movimentado no ano passado aponta que, para cada R$ 1 direcionado ao MCJ, retornaram R$ 24 para a economia do município.

Michelson Frota, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró (Sindilojas) e vice-presidente da Fecomério RN, reforçou a importância da parceria entre a Prefeitura e as entidades na classe na realização do evento. "Quando a gente fala nessa parceria, a gente tem que pensar antes, do planejamento que vem sendo feito desde o começo da atual gestão. A gente sempre parabeniza a Prefeitura por esses momentos, principalmente de divulgar ao trade turístico aqui na capital. Se Deus assim nos permitir, esse São João vai bater recordes".

O produtor de eventos e colunista Social Toinho Silveira prestigiou a apresentação realizada no Sesc Rio Branco, elogiou o “Mossoró Cidade Junina” e o fato da Prefeitura levar o evento à principal cidade do estado. "Quero parabenizar pela grandiosidade do 'Pingo da Mei Dia', que eu vi nascer, e por trazer para Natal uma festa tão bonita de lançamento, tudo muito organizado, e esse evento mostra a cara da arte e da cultura do povo de Mossoró, isso só pode me deixar feliz como mossoroense que sou".

Turismo impulsionado

O objetivo do lançamento do "Mossoró Cidade Junina" na capital potiguar é potencializar o evento em todo o Rio Grande do Norte e na região Nordeste, objetivo que vem sendo alcançado, como destaca a secretária-adjunta de Turismo do Estado, Daniely Rêgo. "Para nós, do turismo, é um evento de extrema importância. O 'Mossoró Cidade Junina’ se tornou referência quando se fala em São João, e não só para o turismo, mas para o emprego e renda. Recebemos o evento com muita alegria e satisfação", relatou.

Diretora de Promoção da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), Nayara Santana, fala sobre as estratégias de divulgação do 'Mossoró Cidade Junina'. "A Emprotur tem colocado, como a gente chama, na prateleira das operadoras e das agências, que a gente também tem um dos maiores eventos juninos do país. Iniciamos uma ação com a Azul Viagens em vários estados do país, realizando esse trabalho de promoção", disse.

ATRAÇÕES

Do "Pingo da Mei Dia" ao "Boca da Noite", todo mundo vai se encontrar no "Mossoró Cidade Junina", um evento marcado também pela inclusão e segurança. A abertura do São João mais cultural do Brasil, às 12h do dia 1º de junho, contará com três atrações nacionais: Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon e Bell Marques, além de artistas locais que irão animar ainda mais o melhor e maior bloco junino do país.

Os artistas locais também irão abrilhantar o São João mais cultural do mundo, inclusive no "Polo Poeta Antônio Francisco". No "Polo Arraiá do Povo", estarão presentes as seguintes atrações: Circuito Musical, Bartô Galeno, Tropykalia, Waldonys, Lairton, Chambinho do Acordeon, Amazan, Vicente Nery, Junior Vianna, Brasas do Forró, Lagosta Bronzeada, Ferro na Boneca e Nonato Beto.

Na Estação das Artes Elizeu Ventania, principal polo do Mossoró Cidade Junina, subirão ao palco nomes como Alok, Gusttavo Lima, Luan Santana, Jorge e Mateus, Murilo Huff, Nattan, Wesley Safadão, Mari Fernandez, Gustavo Mioto, Bruno & Marrone, entre outros.

Confira a programação:

1º de junho - "Pingo da Mei Dia": Bell Marques, Zé Vaqueiro e Tarcísio do Acordeon

6 de junho – Nattan, Raí, Luan Estilizado e Zezo (À Vontade) e Flávio José

7 de junho – Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Bonde do Brasil

8 de junho – Henry Freitas, Jonas Esticado, e Mano Walter

13 de junho – Limão com Mel, Calcinha Preta e Taty Girl

14 de junho – Raynel Guedes, Felipe Amorim e Xand Avião

15 de junho – Eric Land e Murilo Huff

19 de junho – Gusttavo Lima e Vitor Fernandes

20 de junho – Jorge e Mateus, Ávine Vinny e Rey Vaqueiro

21 de junho – Bruno & Marrone, Simone Mendes e Raphaela Santos

22 de junho – Leonardo, Zé Cantor e Michele Andrade

27 de junho – Luan Santana, Seu Desejo e Mari Fernandez

28 de junho – Gustavo Mioto, Alok e Núzio Medeiros

29 de junho - "Boca da Noite": Léo Santana