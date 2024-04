MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 24/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Ufersa e ANAC divulgam Edital para curso de piloto da aviação civil, em Mossoró; Candidatos poderão se inscrever nos dias 30 e 31 de abril no site da Fundação Guimarães Duque, da UFERSA

MEC autoriza mudança de Faculdade Católica do RN para Centro Universitário Unicatólico do Rio Grande do Norte; Segundo o reitor Padre Charles Lamartine, com a mudança, serão abertos nos cursos

Prefeitura de Mossoró conclui recuperação do asfalto da Avenida Presidente Dutra, no Alto São Manoel, e inicia mudanças na Avenida João da Escóssia, no bairro Nova Betânia

Mossoró Rural: 17 Secretaria de Agricultura e Sebrae ensinam novas técnicas de manejo aos Apicultores do Assentamento Jurema, em Mossoró

Mossoró abre vacinação contra dengue para público de 4 a 59 anos de idade

Viaduto do Santa Delmira passa por obras de manutenção e Denit alerta para o trecho interditado

ESTADO

Nova promessa: DNIT informa a bancada federal que desvio da BR 304 será concluído no início de maio, isto se não ocorrer novas chuvas fortes

Fazendeira e motoristas de alternativos improvisam desvio da BR 304, em Lajes, e cobram pedágio de 20 e 30 reais

Sobre a greve da Polícia Civil, Secretário de Estado diz que irá assegurar tratamento equitativo a todas as forças de segurança

Ministério Público do Rio Grande do Norte entra com ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte pedindo, com urgência, o fim da greve da Polícia Civil e multa ao sindicato

PL sobre Política de Educação em Tempo Integral no RN é aprovado na CCJ da Assembleia

Faltam 2 metros e 99 cm para Armando Ribeiro Sangrar; Umari 17 cm e Santa Cruz 3 metros e 50 centímetros; Inmet alerta para chuvas intensas em todo Rio Grande do Norte

POLICIA

Presença da Força Penal Nacional na Penitenciária Federal de Mossoró é prorrogada até junho

Curto-circuito em ar-condicionado provoca incêndio em supermercado em Baraúna

Psicóloga Fabiana Veras é encontrada morta com sinais de tortura em Assu-RN

NACIONAL

Senador Styvenson Valentin leva a CCJ projeto de sua autoria prevendo castração química para estupradores compulsivos

"A Petrobras nunca teve crise. A crise da Petrobras é pelo fato de ela ser uma empresa muito grande", diz Lula

Estudo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal aponta que Bolsa Família ajuda na redução da Pobreza na primeira infância no Brasil

Deputada Zambelli e Hacker Delgati são denunciados por inserir mandato de prisão falso no CNJ contra ministro Alexandre de Morais e também por Falsidade Ideológica

Milhares de estudantes e professores lotam o Centro de Buenos Aires contra cortes bruscos no orçamento da Educação da Argentina