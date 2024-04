Ufersa e ANAC divulgam Edital para curso de piloto da aviação civil, em Mossoró

O edital foi divulgado nesta terça-feira (23) e as inscrições vão acontecer no período 30 de abril a 31 de maio, no Portal da Fundação Guimarães Duque, da Ufersa. O curso de pilotos é totalmente gratuito, inclusive a inscrição, terá a seleção em duas etapas. Na primeira, com a seleção de 200 candidatos, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Já na segunda etapa, desses 200 candidatos serão classificados 20, sendo 10 homens e 10 mulheres. Outros 80 ficaram num cadastro de reserva com validade de 3 meses a partir do início do curso que será ministrado na Ufersa na modalidade totalmente presencial.

O Programa Pilotos do Semiárido: Asas para Todos vai oferecer curso de extensão na modalidade presencial para pilotos de avião civil na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). Essa é a primeira vez que o curso de pilotos é oferecido por uma instituição pública, graças a uma parceria firmada entre Universidade e a Associação Nacional de Aviação Civil (ANAC).

O edital foi divulgado nesta terça-feira (23) e as inscrições vão acontecer no período 30 de abril a 31 de maio, no Portal da Fundação Guimarães Duque, da Ufersa.



O curso de pilotos é totalmente gratuito, inclusive a inscrição, terá a seleção em duas etapas. Na primeira, com a seleção de 200 candidatos, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Já na segunda etapa, desses 200 candidatos serão classificados 20, sendo 10 homens e 10 mulheres. Outros 80 ficaram num cadastro de reserva com validade de 3 meses a partir do início do curso que será ministrado na Ufersa na modalidade totalmente presencial.



Para a reitora da Ufersa, professora Ludimilla Oliveira, o Curso de Pilotos é resultado do empenho da gestão em projetar a Universidade no cenário nacional. “Uma conquista de grande importância pela magnitude que esse curso representa para o país, contando com Ufersa como a instituição de ensino parceria. Não tenho dúvida que esse é apenas o primeiro passo para voos bem maiores na área da aviação”, acredita a reitora.



O objetivo da formação completa de pilotos comerciais de avião por meio do Programa de Diversidade, Inclusão e Formação da ANAC, denominado Asas para Todos, em parceria com a Ufersa, é fortalecer o ensino aeronáutico e democratizar o acesso a formação de pilotos civis no Brasil. “Das 20 vagas oferecidas 50% são destinadas para mulheres”, frisa o coordenador do curso, professor Rômulo Pierre Batista dos Reis, do Centro de Engenharias da Ufersa. Outra exigência é que os candidatos e candidatas sejam beneficiários do CadÚnico, além de ser maior de 18 anos e possuir ensino superior completo ou em fase de conclusão. Confira AQUI o Edital completo do Curso de Pilotos da ANAC/Ufersa.