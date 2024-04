PMM inicia intervenções para melhorar a fluidez no trânsito na João da Escóssia. A iniciativa de modernização se deu através de estudos técnicos, acrescido por sugestões e aprovação popular, por meio do programa “Mossoró Mobilidade 2.0”, onde as pessoas opinaram sobre as questões relacionadas à mobilidade e trânsito do município. Através da consulta pública ficou definido que a avenida permanecerá em via dupla, tendo a preferência de 60% dos usuários.

Com objetivo de trazer mais segurança e dar mais fluidez ao trânsito da avenida João da Escóssia, a Prefeitura de Mossoró iniciou uma série de melhorias, nesta que é a via de maior movimentação na cidade.

A iniciativa de modernização se deu através de estudos técnicos, acrescido por sugestões e aprovação popular, por meio do programa “Mossoró Mobilidade 2.0”, onde as pessoas opinaram sobre as questões relacionadas à mobilidade e trânsito do município.

O programa conseguiu entender as principais reivindicações dos mossoroenses, permitindo traçar estratégias para a readequação da avenida, a modo que possa atender da melhor forma todos que a frequentam. Além disso, através da consulta pública também ficou definido que a avenida permanecerá em via dupla, tendo a preferência de 60% dos usuários.

A readequação visa não apenas o desenvolvimento estético da avenida, mas também melhorar a infraestrutura e promover uma experiência mais agradável para a população. Entre as melhorias, destaca-se o aprimoramento das sinalizações verticais e horizontais, a readequação do canteiro central e a introdução de semáforos que possam organizar melhor o fluxo em vias paralelas, garantindo assim uma maior segurança aos usuários.

Outra novidade é a implementação da “Onda Verde”, tecnologia internacional que já é utilizada pelas grandes metrópoles e que agora chegará a Mossoró. Com semáforos inteligentes e sincronizados, a medida trará ainda mais fluidez ao trânsito local.

“As modificações e melhorias já começaram e com isso a gente pede muita atenção aos condutores, reduzam a velocidade e fiquem em alerta no trânsito. Aqui faremos o nivelamento do canteiro central, fechamento de canteiros, implantação semafórica, modificação de bases onde tem semáforo, além da grande novidade que é a ‘Onda Verde’. A readequação acima de tudo, servirá para garantir a segurança da população, ressaltou o diretor-executivo de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

Com isso, a Prefeitura de Mossoró entende que essas mudanças são um compromisso com o futuro da cidade, e que buscará garantir cada vez mais a melhoria das vias, para que seus espaços públicos estejam à altura das necessidades da população.