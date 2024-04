MEC autoriza mudança de Faculdade Católica para Centro Universitário Unicatólico do Rio Grande do Norte

O anúncio foi feito ontem em Brasília pela governadora Fátima Bezerra (PT), ministro da pasta Camilo Santana e padre Charles Lamartine, que passa a ser reitor da instituição. O processo de mudança de credenciamento estava em andamento no MEC desde o ano passado. A Faculdade, com sede em Mossoró, iniciou suas operações em 2009, oferecendo diversos cursos de graduação, incluindo Direito, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Psicologia e Teologia. Com a mudança, a UniCatólica do RN também está credenciada a abrir novos cursos além de pós graduação em mestrado e doutorado.

O Ministério da Educação (MEC) autorizou nesta terça- feira (23) o credenciamento da Faculdade Católica do RN para Centro Universitário Unicatólico do Rio Grande do Norte, a instituição agora passa a se chamar UniCatólica do RN. A mudança já passa a valer a partir desta quarta-feira (24).

O anúncio foi feito ontem em Brasília pela governadora Fátima Bezerra (PT), ministro da pasta Camilo Santana e padre Charles Lamartine, que passa a ser reitor da instituição.

Em suas redes sociais, a governadora comemorou a conquista. “Enquanto professora e na condição de governadora, é uma alegria imensa ver esse sonho se tornando realidade. Acompanhamos de perto essa luta, sabemos da seriedade e do compromisso dessa instituição com a educação da nossa juventude. Essa é uma bela homenagem que dedicamos ao primeiro diretor da Faculdade, o eterno padre Sátiro, que lutou tanto por isso. Receba esse presente de onde estiver, meu querido!”, disse a governadora.

Padre Charles Lamartine agradeceu ao Ministro da Educação e a governadora Fátima e lembrou a luta de Pe. Sátiro pela instituição.

“A Faculdade católica do RN que teve como primeiro diretor nosso eterno padre sátiro Cavalcante Dantas, passará a partir de amanhã a ser Unicatólica do RN. É um momento que enche de emoção a nós, aos bispos Dom Mariano, que foi o fundador, Dom Francisco de Sales, nosso novo bispo, nosso Vigário Geral, pe. Flávio, cofundador, é um momento onde nós celebramos a vida, é importante pra nós esse centro universitário, porque nos concede autonomia de gestão, possibilitando a abertura de novos cursos. Mossoró ganha, o RN ganha, e nós celebramos hoje aqui, ministro, a educação”.



O processo de mudança de credenciamento estava em andamento no MEC desde o ano passado. A Faculdade, com sede em Mossoró, iniciou suas operações em 2009, oferecendo diversos cursos de graduação, incluindo Direito, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Psicologia e Teologia.

Com a mudança, a UniCatólica do RN também está credenciada a abrir novos cursos além de pós graduação em mestrado e doutorado.