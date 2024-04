MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 25/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORO

Forças de segurança se reúne nesta quinta para discutir sobre Mossoró Cidade Junina 2024

Começa a montagem da Arena Deodete Dias para o festival de quadrilhas do MCJ 2024

Prefeitura avança com reforma e revitalização da Praça da Baixinha

Incentivo ao esporte: Programa “Mossoró Olímpico” está com mais de 200 vagas abertas

Mossoroense é aprovada em doutorado nos EUA com projeto sobre linguagem infantil

ESTADO

Buraqueira na RN-012 causa transtornos e dificulta acesso ao município de Grossos

Após visita à China, Isolda cita avanços que podem ser implementados no RN

Governo do RN investe R$ 66 milhões na compra e equipamentos para as escolas estaduais

POLICIA

Segundo a Polícia Civil, Servidor do Tribunal de Justiça do RN matou a psicóloga Fabiana Veras, em Assu, por informações da ex-namorada no celular da vítima

Homem é perseguido e morto a tiros em um posto de combustíveis, em Apodi

Justiça determina encerramento da greve dos policiais civis no RN

NACIONAL

Petrobras elege nesta quinta novo Conselho e decide sobre divisão dos lucros extraordinários

Google proíbe publicidade política para as eleições municipais deste ano

Entrevista: Nesta quinta-feira, 25 de abril de 2024, vamos conversar com o vereador Genilson Alves, líder do Governo na Câmara Municipal de Mossoró, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária, que será tema de debates na Casa Legislativa nesta sexta-feira. Genilson, seja muito bem-vindo ao Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO, aqui pela Difusora de Mossoró. É sempre uma satisfação revê-lo. Bom Dia!