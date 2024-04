Equipes são ampliadas e prefeitura avança com a operação tapa-buracos em bairros de Mossoró

A metodologia adotada envolve uma avaliação detalhada das áreas mais críticas, seguida de uma ação rápida e eficaz para o conserto dos buracos, utilizando materiais que respeitam as características originais das vias. Ao todo oito equipes estão atuando para garantir a recuperação da pavimentação. A seleção dos bairros para a operação foi baseada em critérios rigorosos que incluíram a urgência das necessidades de reparo, a densidade populacional e o impacto no tráfego local. Bairros como Santo Antônio; Redenção; Belo Horizonte; Odete Rosado; Rincão e Sumaré estão entre os primeiros a receber as melhorias, garantindo uma distribuição justa e eficiente dos recursos e benefícios.

As expectativas em torno da operação tapa-buracos a paralelepípedo são altamente positivas. Prevê-se que a qualidade de vida dos moradores de Mossoró seja significativamente elevada, com uma mobilidade urbana mais segura e eficiente.

As reações iniciais da população confirmam o impacto positivo da operação. Moradores dos bairros beneficiados expressam satisfação e gratidão pela iniciativa da Prefeitura, destacando a melhoria na condução diária e o aumento na segurança ao transitar pelas ruas. “Está ficando muito bom, vai ficar melhor para todos transitarem. Vai evitar o acúmulo de água da chuva, evitar acidentes e facilitar muito para nós pedestres, só temos que agradecer à Prefeitura por atender nossas solicitações”, declarou a dona de casa Maria Aparecida, moradora da rua Francisco Pascoal, bairro Santo Antônio.

O sucesso da operação tapa-buracos abre caminho para futuros projetos de manutenção e melhorias na infraestrutura urbana de Mossoró. A Prefeitura já sinaliza planos para expandir as ações de reparo e conservação para outras áreas da cidade, sempre com o objetivo de promover um ambiente urbano mais seguro, acessível e esteticamente agradável para todos os mossoroenses.

“A secretaria irá chegar a todos os bairros, estamos ampliando mais equipes para dar agilidade nos serviços e alcançar mais bairros simultaneamente. Nossa equipe técnica está todos os dias acompanhando os avanços dos trabalhos de acordo com o cronograma. Em algumas localidades é preciso fazer a substituição de solo para garantir a qualidade e maior durabilidade do pavimento no local”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.