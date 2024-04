Forças de segurança discutem ações estratégicas para o MCJ 2024

Prefeitura reúne a cúpula da segurança para discutir ações para o MCJ 2024. O encontro foi realizado na manhã desta quinta-feira (25), na Biblioteca Ney Pontes Duarte. O objetivo foi debater ações que serão realizadas no Mossoró Cidade Junina 2024. Cada representante dos órgãos deu suas sugestões e também falou de experiências dos anos anteriores que precisam ser melhoradas. Entre as sugestões em comum, está a criação de um corredor de segurança, que facilite a localização dentro do evento para atendimento às ocorrências, bem como melhores rotas de fuga para retirada de pessoas que necessitarem de atendimento.

As Secretarias de Segurança Pública e da Cultura reuniram representantes do órgãos que compõem a segurança do município de Mossoró para discutir ações estratégias para o Mossoró Cidade Junina 2024. O evento será iniciado em 1º de junho.

O encontro foi realizado na manhã desta quinta-feira (25), na Biblioteca Ney Pontes Duarte e contou com a participação de representantes das polícias militar, civil, rodoviária estadual, rodoviária federal, ambiental, da guarda civil municipal, do trânsito municipal, do Itep, do corpo de bombeiros, do Samu e do conselho tutelar.

“Estamos fazendo reuniões de alinhamento, cada vez mais aumentando a quantidade de instituições que vão participar na segurança desse evento, para que a gente planeje e no dia 1º de junho esteja tudo planejado e a gente possa por em prática as ações de segurança no Mossoró Cidade Junina”, disse o secretário de Segurança, Coronel Walmary Costa.

Ele ainda complementou: “a gente precisa unir essas instituições, fazer um plano para que todos trabalhem, vamos dizer, somar esses esforços para a segurança desse evento que é tão importante para Mossoró e região”.

Frank Felizardo, Secretário de Cultura, falou da importância de reunir essas forças de segurança bem antes do evento.

“Eu considero um dos momentos mais importantes de antes do Mossoró Cidade Junina. Esse é um momento onde a gente conversa com todas as forças de segurança de forma integrada para entender a realidade de cada um deles e como eles poderiam atuar nos dando apoio nesse evento grandioso. Então você vê um conjunto de instituições que pensa no cuidado, na segurança de todas as pessoas que participam do Mossoró Cidade Junina”, disse.

Durante a reunião, cada representante dos órgãos deu suas sugestões e também falou de experiências dos anos anteriores que precisam ser melhoradas.

Entre as sugestões em comum, está a criação de um corredor de segurança, que facilite a localização dentro do evento para atendimento às ocorrências, bem como melhores rotas de fuga para retirada de pessoas que necessitarem de atendimento.

“A prefeitura está de parabéns!. Todos os anos ela começa a fazer o planejamento da organização com bastante antecedência, então a gente já está buscando algumas situações de logística, alguns posicionamentos de barracas no local do evento para trazer maior segurança e facilidade do deslocamento das equipes de segurança no evento. Eu acho que o principal para esse tipo de situação é fazer corredores de segurança onde os agentes de segurança pública possam passar de maneira mais rápida possível para fazer os atendimentos”, disse a Tenente-Coronel Martini, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mossoró.

Já o Major Emerson, Comandante da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, falou sobre o reforço na segurança viária, principalmente no quesito “Lei Seca”, que sempre é bastante forte durante o evento.

“O nosso trabalho de planejamento já foi concluído, já foi remetido aos escalões superiores, nós pedimos reforço da capital do estado com viaturas para implementar o nosso policiamento, nós teremos o efetivo extra e também normal da nossa unidade, somando-se o reforço da capital. Além disso, nós pedimos o apoio também da lei seca, fora o efetivo que já vem de apoio de outras unidades, então com isso a gente quer fazer uma somatória, para que o nosso efetivo seja suficiente para que a gente cubra toda a área que circunda o evento, bem como as RNs, para que a gente possa, de posse de uso de etilômetro, diminuir, minimizar a possibilidade de condutores que transitam tendo ingerido bebida alcoólica”.

O major também explicou que haverá um trabalho interligado com as demais forças de segurança que compõem o trânsito municipal e também das rodovias federais.

“O nosso trabalho é integrado nesse período. É uma festa que engloba a cidade de Mossoró, engloba as instituições que fazem parte do sistema de segurança, tanto do estado quanto do município. Todos nós temos interesse que Mossoró, a cidade junta, seja um evento de sucesso e que as pessoas brinquem com responsabilidade e que possam retornar aos seus lados com segurança também”.

Outro ponto abordado durante a reunião foi a comunicação entre as instituições que, segundo o Coronel Humberto Pimenta, gerente regional do CIOPS, precisa ser melhorada. Ele afirmou que é preciso ter uma central de comunicação própria para o MCJ, independente do CIOSP, para que as ocorrências durante o evento possam ser direcionadas para esta Central.

Por fim, o Coronel Costa também informou que, no perímetro do evento, haverá uma Central de Comando, onde estará de forma fixa, um representante de cada uma das forças segurança, para que as ações sejam realizadas de forma ágil.