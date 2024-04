PF apreende substância com característica de haxixe e comprimidos de êxtase nos correios de Natal. A apreensão aconteceu nesta quarta-feira (24). Os entorpecentes foram enviados via postal, mas a Polícia Federal não informou a cidade de origem. A ação, que vem sendo realizada rotineiramente em parceria com a Área de Segurança dos Correios, tem por objetivo combater o tráfico de drogas através do fluxo postal. Naquela oportunidade, a fiscalização contou com a utilização dos cães detectores de drogas do canil da PF.