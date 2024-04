MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/04/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

POLICIA

Caso Fabiana: Justiça converte flagrante do suspeito em prisão preventiva

PF apreende substância com característica de haxixe e comprimidos de êxtase nos correios de Natal

Vigilante é morto a tiros em frente ao PAM do Bom jardim, em Mossoró, e investigado por homicídio morto numa pousada em Campo Grande

Operação do Ministério Público investiga lavagem de dinheiro em esmalterias do RN

Sindicato fecha acordo com o Governo do Estado e encerra greve da Polícia Civil no Rio Grande do Norte

MOSSORO

Prefeito Allyson entrega ao MP e TCE relatório com medidas de transparência adotadas pela gestão

Com transformação de faculdade em universidade, meta da Igreja Católica é dobrar número de alunos em 5 anos

Forças de segurança propõe criar corredor de segurança no MCJ204 para retirada de pessoas que necessite de atendimento de saúde e para atender as ocorrências com agilidade

Equipes são ampliadas e prefeitura avança com a operação tapa-buracos em bairros de Mossoró

CAERN suspende abastecimento de parte de Mossoró e Assu na manhã desta sexta-feira, dia 26, para fazer manutenção na Adutora Jerônimo Rosado

ESTADO

Barragem Santa Cruz, em Apodi já ultrapassa 80% de sua capacidade total e Umari faltam 7 centímetros para Sangrar

Governo do RN apresenta “Minha Casa Minha Vida” aos municípios potiguares

Hospital Santa Catarina, em Natal, apura o caso da mulher de Guamaré que passou por cesariana sem está grávida

NACIONAL

Acionistas da Petrobras aprovam distribuição de 50% dos dividendos extraordinários