Decreto institui Sistema Nacional para acompanhar e combater a violência nas escolas

O SNAVE tem como objetivo ampliar a capacidade de as escolas promoverem ações de prevenção e resposta à violência em ambiente educacional e atuará, prioritariamente, na produção de estudos, levantamentos e mapeamentos de ocorrências de violência escolar, na sistematização e divulgação de medidas e soluções de gestão eficazes no combate à violência escolar, entre outras ações. O sistema será implementado em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.