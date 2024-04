“O Mossoró Cidade Junina se tornou para a PRF uma operação de nível nacional”

O chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Mossoró, Rodrigo Fernandes, afirmou que o órgão terá reforço de policiamento durante do Mossoró Cidade Junina, principalmente na região do Polo “Arraiá do Povo”, onde, segundo ele, foram registrados o maior número de ocorrências de natureza criminal em 2023. Durante reunião realizada nesta quinta-feira (25), para debater ações de segurança que serão colocadas em prática durante o Mossoró Cidade Junina, ele sugeriu que a Prefeitura reforce a segurança no “Arraiá do Povo”, principalmente em termos de revista, da mesma forma que acontece na Estação das Artes, visto a proporção que o polo ganhou já em seu primeiro ano.

O chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Mossoró, Rodrigo Fernandes, disse que o Mossoró Cidade Junina se tornou para o órgão uma operação de nível nacional. Por isso a PRF terá reforço de policiamento, com equipes extras durante os dias de evento, incluindo a participação de analistas de inteligência.

“Teremos um reforço maior esse ano em virtude do tamanho do evento, que se torna cada vez maior e atuaremos de forma integrada com todas as forças de segurança para garantirmos um evento tranquilo, tanto para os mossoroenses, como para quem vem de fora curtir o evento”.

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (25), para debater ações de segurança que serão colocadas em prática durante o MCJ 2024, o policial sugeriu que a Prefeitura reforce a segurança na região do Polo “Arraiá do Povo”, onde, segundo ele, foram registrados o maior número de ocorrências de natureza criminal em 2023.

Ele sugere que a segurança seja reforçada, principalmente, em termos de revista, da mesma forma que acontece na Estação das Artes, visto a proporção que o “Arraiá do Povo” ganhou já em seu primeiro ano.

O Polo fica localizado no Parque de Exposições Armando Buá, mais conhecido como Feira do Bode, nas imediações da BR-110, no bairro Costa e Silva.

“Ele se tornou um evento muito grande, certo? E nos demandou bastante ano passado, principalmente com ocorrência de natureza criminal. Tanto a questão da alcoolemia, como ocorrências de outros tipos como osse de entorpecentes para consumo, até arma de fogo e veículo clonado a gente conseguiu aprender ali no local, certo? Sugerimos aqui para a Secretaria de Segurança, um reforço no evento lá do Arraiá do Povo, assim como é feito nos outros polos do Mossoró Cidade Junina. Dar a mesma importância que é dada ao Polo Estação das Artes, porque o evento ali ganhou uma proporção gigante”, disse.

Sobre a questão da Lei Seca, Rodrigo ainda lembrou que a segurança viária é parte fundamental para garantir um evento seguro para todos os participantes.

“Não é só a questão do combate da criminalidade em si, evitar acidentes é importantíssimo durante esse período, né? Porque vidas são ceifadas aí e famílias acabam sofrendo pelo uso de álcool na condução do veículo automotor.

O PRF reforçou que quem for beber durante o evento, escolha um motorista da rodada ou chame um motorista por aplicativo.

“Inclusive tivemos relatos no ano passado, de vários motoristas sendo contratados aí, bem como a ampliação do serviço desses veículos de aluguel, Uber, entre outros, durante o evento”, concluiu.